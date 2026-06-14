Distrito Nacional conquista por primera vez la Copa Robinson Canó U12

El encuentro final se disputó en la IPL Academy de El Toro, San Antonio de Guerra, ante una nutrida asistencia de aficionados que respaldaron a los dos equipos invictos que llegaron a la final. ( FUENTE EXTERNA )

El Distrito Nacional escribió una página histórica al proclamarse campeón por primera vez de la Copa Robinson Canó U12, tras derrotar 6-3 a Valverde en la final de la séptima edición del Campeonato Nacional U12 organizado por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom).

El encuentro decisivo se disputó en la IPL Academy de El Toro, San Antonio de Guerra, ante una nutrida asistencia de aficionados que respaldaron a los dos equipos invictos que llegaron a la final.

Los capitaleños tomaron ventaja en la segunda entrada con dos carreras, pero Valverde respondió en el tercer episodio para empatar el marcador. Sin embargo, un cuadrangular solitario de Ezequiel Rodríguez devolvió la ventaja al Distrito Nacional, que amplió su dominio con dos anotaciones más en el cuarto inning y selló el triunfo con una carrera adicional en la quinta entrada.

Con la victoria, el Distrito Nacional levantó por primera vez el trofeo de campeón de un torneo que reunió a ocho selecciones provinciales desde el pasado 10 de junio.

Además de las medallas y el trofeo, los campeones recibieron anillos conmemorativos, una distinción que se incorpora a partir de esta edición, así como un incentivo económico de 100 mil pesos destinado al desarrollo del béisbol en su demarcación.

Santo Domingo se queda con el bronce

En el partido por el tercer lugar, la provincia Santo Domingo derrotó 12-7 a Bahoruco para asegurar la medalla de bronce.

Los actuales bicampeones llegaron a tener ventaja de 7-2, pero Bahoruco reaccionó hasta igualar el marcador a siete carreras. No obstante, Santo Domingo respondió con un racimo de cinco anotaciones en la quinta entrada para asegurar su regreso al podio.

Ezequiel Rodríguez, Jugador Más Valioso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/whatsapp-image-2026-06-16-at-61039-pm-1485ad2b.jpeg Ezequiel Rodríguez fue senecionado el Jugador Más Valioso. (FUENTE EXTERNA)

Rodríguez fue seleccionado como el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo gracias a su desempeño ofensivo y su decisivo cuadrangular en la final.

El Equipo Todos Estrellas 2026 quedó integrado por Willian Solís (Distrito Nacional), Leandro Guillén (San Pedro de Macorís), Yeremy Marrero (Valverde), Jhonathan Miranda (Barahona), Jhon Martínez (Peravia), Greydin Golibart (Valverde), así como los jardineros Ezequiel Rodríguez, Isaac Brito y Alexis Domínguez.

Mirando al futuro

Los jugadores más destacados del campeonato pasarán a formar parte de la preselección nacional que servirá de base para conformar el equipo dominicano que competirá en el Campeonato Panamericano Sub-12 WBSC Américas/Copabe, previsto del 20 al 27 de noviembre en la IPL Academy.

La séptima edición de la Copa Robinson Canó contó con el respaldo de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Deportes, Dasac, OMSA, IPL Academy y el Grupo de Medios Panorama.