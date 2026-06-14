José Ramírez va a la lista de lesionados por fractura en la mano izquierda

José Ramírez llegó a 300 bases robadas de por vida en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

Los Cleveland Guardians colocaron el domingo al tercera base estelar y habitual All-Star José Ramírez en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura del hueso ganchoso (hamate) de la mano izquierda.

Ramírez salió del partido del sábado, una victoria 3-1 sobre los Detroit Tigers, en la quinta entrada tras elevar un out que fue capturado por el receptor Dillon Dingler.

"Tuvo una lesión similar, creo, en la mano derecha hace algunos años", dijo el mánager de los Guardians, Stephen Vogt. "Intentó volver al campo. Sabía la situación en la que estábamos, tomó su guante y dijo: ´Quizás todavía puedo jugar a la defensiva´. Pero no podía apretar el guante. Quería volver para ayudarnos a ganar ese juego, pero no pudo".

Ramírez sufrió una fractura del hueso ganchoso en la mano derecha en 2019 y fue operado el 26 de agosto de ese año. Regresó en menos de un mes mientras los Guardians competían por un puesto en los playoffs.

Baja producción

Ramírez, de 33 años, ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en siete de las últimas nueve temporadas, incluyendo cada una de las últimas cinco. Sin embargo, esta temporada ha estado por debajo de lo esperado, con un promedio de bateo de .239, el peor desde 2015. Tiene 10 jonrones y 33 carreras impulsadas en 72 juegos.

Con un promedio de bateo de por vida de .278, Ramírez suma 295 jonrones y 982 carreras impulsadas en 1,681 juegos de temporada regular con Cleveland durante las últimas 14 temporadas.

También el domingo, el infielder Gabriel Arias fue activado desde la lista de lesionados de 60 días, mientras que el jardinero George Valera fue designado para asignación para hacer espacio en el roster de 40 jugadores. Arias, de 26 años, sufrió una lesión en el tendón de la corva izquierda tras conectar un doble en la quinta entrada de una derrota 4-2 en casa ante los Kansas City Royals el 6 de abril.

Batea .200 (6 de 30) con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 10 juegos esta temporada. En su carrera tiene promedio de .215 con 27 jonrones, 104 carreras impulsadas y 51 dobles en 330 juegos con Cleveland desde 2022.