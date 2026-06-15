El inesperado bajón de Vladimir Guerrero Jr. en 2026: ¿qué pasa con su bateo de poder?

Los Toronto Blue Jays estuvieron muy cerca de levantar el trofeo de la Serie Mundial el año pasado, sustentados en gran medida por una postemporada espectacular del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien destrozó el pitcheo contrario con un astronómico OPS de 1.289 y se alzó con el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

Sin embargo, el panorama en este 2026 ha dado un giro radical y preocupante.

El inicialista quisqueyano ha sido catalogado como la sorpresa más desconcertante de los Azulejos, pero esta vez por razones estrictamente negativas. También la salud ha aparecido recientemente como un tema, luego de que Toronto no lo haya usado en los últimos dos partidos del fin de semana por problemas en la parte baja de la espalda.

El analista de MLB, Keegan Matheson, fue categórico al evaluar el slump del nativo de Don Gregorio. "Guerrero solo tiene tres jonrones, y sus turnos al bate durante los primeros dos meses y medio no se han parecido al Guerrero de antes", escribió Matheson, advirtiendo además sobre el impacto colectivo de este bajón: "... Hasta que Guerrero revierta esta situación, será difícil que los Blue Jays despeguen".

La falta de producción de su principal baluarte se refleja directamente en la tabla de posiciones.

Al llegar a este 15 de junio, Toronto arrastra un récord negativo de 34 victorias y 38 derrotas, lo que los coloca a 10 partidos de la primera posición en la División Este de la Liga Americana.

La única razón por la que todavía respiran, a tan solo 1.5 juegos de un puesto de comodín (Wild Card), es la debilidad generalizada que exhibe el nuevo circuito este año.

Bajón sorprendente

Aunque Guerrero Jr. mantiene un promedio de bateo decente de .280 y un respetable porcentaje de embasarse de .372, su capacidad para conectar extrabases y traer carreras con autoridad ha desaparecido casi por completo.

El jugador, que ha recibido votos para el MVP en cuatro de los últimos cinco años, registra un porcentaje de slugging de apenas .366. Esta cifra está alarmantemente por debajo de su promedio de por vida (.487) y del .467 que logró la campaña pasada.

Como referencia de su crisis de poder, su slugging más bajo anterior había sido de .433, registrado en su año de novato.

A pesar de que el conjunto canadiense ha lidiado con duras lesiones en su cuerpo de lanzadores y ha visto la grata sorpresa del receptor Brandon Valenzuela, la regresión de "Vlady Jr." se mantiene como el acontecimiento más impactante de la temporada.

Guerrero Jr. pasó de ser uno de los bateadores de poder más temidos en las Grandes Ligas a un bateador apenas por encima del promedio, reflejado en su discreto OPS+ de 101, alejándose por completo, al menos por ahora, de la constelación de estrellas que discuten los premios de fin de año.

Indicadedores sabermétricos

La tasa de barriles de Guerrero Jr. (contacto en la parte gruesa del bate), se redujo prácticamente a la mitad, cayendo de un sólido 12.2% en la temporada pasada a un preocupante 6.4% o 6.9% en 2026.

Al no encontrar de lleno la pelota con la parte más efectiva del madero, los batazos que antes eran cuadrangulares o dobles profundos ahora se quedan en las manos de los jardineros o mueren en el cuadro.

Según los reportes analíticos de FanGraphs, su porcentaje de elevados (Fly-Ball Rate) cayó a un bajísimo 18.2%, en comparación con el 25.2% que registró en su año de ensueño (2021).

Al conectar menos líneas elevadas y aumentar los rodados, su porcentaje de slugging se desplomó a .366. La sabermetría demuestra que es imposible sostener el poder jonronero si no se eleva la pelota con regularidad.