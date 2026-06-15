A pesar de que los Mets envían a Polanco a la lista de lesionados de 60 días, regresaría pronto

Los Mets de Nueva York anunciaron este lunes un movimiento estratégico en su plantilla al transferir al infielder dominicano Jorge Polanco a la lista de lesionados de 60 días.

La gerencia metropolitana aclaró de inmediato que se trata de un ajuste estrictamente administrativo, por lo que la medida no altera en absoluto el cronograma que el equipo ha establecido para el regreso a juego del nativo de San Pedro de Macorís.

Polanco ha estado lidiando con una persistente tendinitis en el tendón de Aquiles, una condición que se complicó recientemente tras sufrir un contratiempo menor en uno de sus tobillos.

Este nuevo dolor obligó al cuerpo médico de la organización neoyorquina a detener de manera preventiva la asignación de rehabilitación que el jugador ya venía agotando en las sucursales de ligas menores.

A pesar de las alarmas iniciales que suelen encender este tipo de recaídas, las noticias recientes son bastante alentadoras para el intermedista de 32 años.

Examen más reciente

Polanco se sometió a una resonancia magnética (MRI) en su tobillo y los resultados médicos regresaron completamente limpios, descartando cualquier daño estructural de gravedad y permitiendo que reciba luz verde para retomar sus entrenamientos.

El plan inmediato de los Mets contempla que el veterano jugador reanude sus partidos de preparación en los circuitos minoritarios en el transcurso de esta misma semana. Si el quisqueyano logra completar esta fase sin experimentar nuevos dolores, el cuerpo técnico proyecta activarlo formalmente y reincorporarlo al roster de las Grandes Ligas de cara a la próxima semana.

La campaña del 2026 representa el primer año de Polanco vistiendo la franela de los Mets, una travesía que inició con tropiezos ofensivos antes de que aparecieran los problemas físicos.

En sus primeros 14 compromisos del año, acumulando apenas 61 apariciones al plato, el dominicano registró un promedio al bate de .179, producto de 10 indiscutibles en 56 turnos oficiales, sumando un cuadrangular y dos carreras remolcadas.