Los Rockies establecen nueva marca de carreras con 23 en triunfo sobre Atléticos

Como preparación para su planeado traslado definitivo a Nevada en 2028, los ahora nómadas Atléticos disputaron esta semana una serie de seis partidos como "locales" en Summerlin, un suburbio de Las Vegas.

La serie concluyó el domingo frente a los Rockies de Colorado, en una jornada en la que las temperaturas alcanzaron los 106 °F (41 °C) en el estadio al aire libre Las Vegas Ballpark, que normalmente alberga al equipo filial Triple-A de la franquicia.

El desacierto de organizar partidos de Grandes Ligas al aire libre en Las Vegas en pleno mes de junio pasó factura de inmediato.Los Rockies respondieron a esa hospitalidad con una explosión ofensiva histórica, anotando un récord de franquicia de 23 carreras en una victoria por 23-9 sobre los Atléticos.

Ofensiva aplastante

En total, el conjunto de Colorado acumuló 24 hits, 6 cuadrangulares y 5 bases por bolas para llegar a esas 23 anotaciones, mientras que cuatro lanzadores diferentes de Oakland permitieron cuatro o más carreras limpias.

Willi Castro y Hunter Goodman conectaron dos jonrones cada uno para liderar el ataque de Colorado. El segundo cuadrangular de Castro fue un soberbio grand slam en la octava entrada que amplió la ventaja de su equipo a 22-9, sellando una de las actuaciones más destructivas de la temporada.

Los Rockies habían anotado previamente 20 carreras en cuatro ocasiones a lo largo de su historia, todas ellas en la altitud de su estadio, el Coors Field.

Cuando Castro cruzó el plato para la carrera número 22 del día, Colorado estableció un nuevo récord de franquicia, agregando luego una vuelta más en el octavo inning gracias a un jonrón solitario de T.J. Rumfield.Los lanzadores de los Atléticos lograron mantener a Colorado sin anotar en la novena entrada, siendo esta una de las tres únicas entradas en blanco para los Rockies durante todo el partido.

El castigo fue constante desde el inicio: Colorado anotó dos carreras en la primera entrada, tres en la segunda, tres en la tercera, seis en la quinta, cuatro en la séptima y cinco en la octava.

Cada bateador titular de los Rockies consiguió al menos un indiscutible en la jornada, destacando Castro con un total de siete carreras impulsadas. Troy Johnston añadió cuatro carreras remolcadas, incluidas dos gracias a un cuadrangular en la cuarta entrada que terminó por sepultar las aspiraciones de unos Atléticos que sufrieron una pesadilla en el desierto.