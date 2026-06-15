Chourio, El Miz y Buxton son los Jugadores de la Semana en MLB

Byron Buxton continúa demostrando lo que puede hacer cuando está sano, mientras que las estrellas jóvenes Jacob Misiorowski y el venezolano Jackson Chourio se turnaron para dar un espectáculo con los Cerveceros, ya que los tres se llevaron a casa los galardones como los últimos ganadores del premio a Jugador de la Semana de la Liga Americana y Liga Nacional, respectivamente.

Buxton, quien también ganó el galardón el 4 de mayo, bateó de 24-11 (.458) con tres dobles, cuatro jonrones, siete impulsadas, seis anotadas y una base robada en seis juegos la semana pasada.

Con 22 cuadrangulares en 61 partidos hasta ahora, el jugador de 32 años está en camino de superar su récord personal de 35 que estableció hace un año, y en general batea .276/.336/.600 con OPS+ de 153.

Los cuatro premios a Jugador de la Semana de Buxton en su carrera están empatados con los de las leyendas de la franquicia Kent Hrbek, Joe Mauer y Kirby Puckett por ser la mayor cantidad en la historia de los Mellizos.

Al igual que Buxton, Misiorowski también fue Jugador de la Semana a principios de esta campaña (de hecho, a principios de este mes), aunque es seguro decir que El Miz se superó a sí mismo con su actuación más reciente el viernes contra los Filis.

Además de ponchar a 15 en una blanqueada de un solo hit, el diestro de 23 años realizó un récord de 58 de sus 95 lanzamientos a por lo menos 100 millas por hora, incluyendo un pitcheo de 104.5 mph que fue el envío más rápido de un abridor desde que comenzó el seguimiento de los lanzamientos en el 2008.

Mientras tanto, Chourio tuvo bateó de 29-13 (.448) con cinco vuelacercas, 10 remocadas y ocho anotadas en seis juegos. Fue el primer premio a Jugador de la Semana para el toletero de 22 años, quien conectó hits y remolcó al menos una carrera en cada partido la semana pasada.

Ésta es la primera vez los Cerveceros cuentan con co-ganadores del premio, y la primera que compañeros de equipo comparten el honor desde que el cubano Yordan Álvarez y Alex Bregman lo hicieron con los Astros el 12 de agosto del 2024.

La última vez que compañeros de la Liga Nacional lograron esta hazaña fue el 22 de agosto del 2022, cuando los jugadores de los Cardenales, el dominicano Albert Pujols y Paul Goldschmidt, fueron co-ganadores.

La jugada de la semana

El campocorto de los Guardianes, el venezolano Brayan Rocchio, se ganó el reconocimiento de Jugada de la Semana con uno de los esfuerzos defensivos de mayor habilidad atlética que hemos visto en toda la campaña.

Con corredores en las esquinas y un out en la octava entrada de un encuentro empatado, Rocchio hizo una parada de un rodado de Jazz Chisholm por el medio del cuadro, tocó la segunda base mientras se deslizaba más allá de la almohadilla y lanzó a primera para completar una doble-matanza decisiva.

Las palabras por sí solas no le hacen justicia. Mira el clip para apreciar completamente su belleza artística.

Éste fue el segundo premio a Jugada de la Semana en la carrera de Rocchio, después de que lo ganara anteriormente el 15 de septiembre de la temporada pasada. En general, es la sexta vez que un jugador de los Guardianes gana el honor desde su creación en el 2019.