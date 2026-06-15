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Guerrero Jr. supera a Soto en votos pese a la diferencia de producción

Vladdy Jr. encabeza a los 1B en la Americana; su compatriota luce marginado por los votantes

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
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Guerrero Jr. supera a Soto en votos pese a la diferencia de producción
Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto conversan en primera base. (AFP)

Las votaciones para el Juego de Estrellas suelen ser un termómetro que mide la relación  popularidad/rendimiento, y el primer corte divulgado por MLB cuestiona esa relación, cuando se comparan los casos de los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto.

Guerrero Jr. (Blue Jays) lidera la primera base de la  Liga Americana con 603,014 votos, aventajando a Ben Rice (Yankees), que suma 509,830. 

Sin embargo, el hijo del inmortal atraviesa una temporada discreta para los estándares que él mismo ha establecido, con una línea ofensiva de .280/.372/.366, apenas tres cuadrangulares y 27 carreras remolcadas en 68 encuentros.

Mientras tanto, Soto (Mets) aparece relegado al noveno puesto entre los jardineros en la Nacional con 421,513 votos, pese a exhibir números dignos de ir a la cita en Filadelfia

El dueño del contrato más grande de los deportes batea .293, con porcentaje de embasarse de .387 y slugging de .561, además de 15 jonrones y 34 impulsadas en solo 54 partidos, luego de perderse tres semanas por una lesión que lo envió a la lista de incapacitados.

La situación resulta aún más llamativa al recordar que el año pasado Soto tampoco contó con el respaldo suficiente del público ni fue seleccionado como reserva, a pesar de registrar 23 jonrones y 56 remolques antes del receso del Juego de Estrellas.

Caminero lidera

Además de Guerrero Jr., el otro quisqueyano que encabeza su posición en este primer boletín es Junior Caminero. El antesalista de Tampa Bay acumula 625,520 votos para superar al japonés Kazuma Okamoto (Blue Jays), quien ha recibido 556,172.

Los designados al frente

Los líderes absolutos de votos en cada liga al cierre de la primera fase, el jueves 25 de junio al mediodía, avanzarán como titulares. Al momento, Shohei Ohtani  (Dodgers) lidera el Viejo Circuito y a todos los jugadores con 1,165,133, y el cubano Yordan Alvarez (Astros) la Americana con 1,015,768.

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El resto disputará una segunda ronda entre los dos más votados por posición y los seis mejores jardineros para definir los puestos restantes como titulares. 

 
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Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.