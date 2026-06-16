Endy Rodríguez batea de 3-3 con jonrón en paliza de los Atléticos a los Piratas

El inicialista Nick Kurtz y la artillería de Oakland brillaron la noche del lunes al sellar una contundente victoria por 11-2 sobre los Piratas de Pittsburgh en el Sutter Health Park.

En la acera opuesta, el receptor dominicano Endy Rodríguez brilló intensamente al tener una jornada perfecta con el madero, aunque su esfuerzo fue solitario frente al vendaval local.

Kurtz encabezó el festival de batazos al conectar dos cuadrangulares hacia la banda contraria, una exhibición de poder con la que asumió el liderato de jonrones de las Grandes Ligas en el mes de junio al sumar ocho vuelacercas.

Su primera víctima fue el abridor de Pittsburgh, Jared Jones, a quien castigó con un bambinazo de dos anotaciones en la segunda entrada, antes de repetir la dosis en el séptimo acto con un estacazo de tres rayitas que sentenció el partido.

Por parte de los Piratas, la gran noticia de la noche fue el madero del nativo de Santiago, Endy Rodríguez, quien sirvió como el principal faro ofensivo de su equipo al terminar el compromiso de 3-3 con una base por bolas y un soberbio cuadrangular solitario en la parte alta de la octava entrada ante los envíos del relevista Mason Barnett. Rodríguez fijó así una nueva marca personal de imparables en lo que va de campaña.

Esta explosión colectiva con el madero representó un paso de avance fundamental para Oakland, al demostrar que la tórrida ofensiva exhibida la semana pasada en el Las Vegas Ballpark no fue una simple casualidad geográfica.

Trayectoria en Las Vegas

En territorio de la "Ciudad del Pecado", el equipo venía de despachar 20 jonrones y registrar 47 carreras en apenas seis compromisos, disipando las dudas sobre si el rendimiento se debía únicamente a las condiciones favorables para los bateadores en dicho escenario.

El dirigente Mark Kotsay había expresado tras el partido del domingo su deseo de que los Atléticos mantuvieran el ritmo y "siguieran avanzando" tras esa productiva estancia en Las Vegas, localidad que se convertirá en la sede permanente de la franquicia a partir del año 2028. El primer compromiso de regreso en West Sacramento cumplió con creces las expectativas de la gerencia, y el éxito no se limitó únicamente a la noche inspirada de Kurtz.

En el plano individual, el intermedista Jeff McNeil rompió una preocupante sequía de 20 turnos consecutivos sin conectar de imparable y lo hizo de manera categórica. McNeil finalizó la jornada bateando de 4-3, incluyendo un cuadrangular y cuatro carreras remolcadas, registrando así su cifra más alta de la presente temporada en el departamento de producidas. Al mismo tiempo, el antesalista Zack Gelof añadió un sencillo remolcador en el quinto episodio para extender su racha de partidos consecutivos bateando de hit a 19.

Para redondear el ataque, los guardabosques Tyler Soderstrom y Lawrence Butler mantuvieron sus buenos momentos ofensivos al aportar múltiples imparables cada uno, guiando al equipo a ligar 15 indiscutibles en total y alcanzar las dobles cifras en hits por cuarto juego consecutivo.

Desde el montículo, el abridor J.T. Ginn completó seis sólidas entradas donde apenas permitió una carrera sucia, un respiro vital tras la abultada derrota dominical donde el pitcheo colectivo de Oakland había tolerado 23 anotaciones.