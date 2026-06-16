Framber Valdez desafía por primera vez a sus antiguos Astros en duelo de alto voltaje en Houston

El zurdo dominicano Framber Valdez se mide la noche de este martes por primera vez en su carrera a los Astros de Houston.

Tras convertirse en uno de los brazos más dominantes de la franquicia texana durante ocho campañas, el nativo de Sabana Grande de Palenque subirá a la lomita del Minute Maid Park vistiendo la camiseta de los Tigres de Detroit, en un reencuentro que desborda un alto contenido de morbo y emotividad en el montículo.

Valdez, quien abandonó la organización de Houston durante la temporada muerta para pactar con el conjunto felino, el quisqueyano dejó un legado imborrable en la Ciudad Espacial tras compilar un récord vitalicio de 81-52 y una efectividad de 3.36 a lo largo de 188 apariciones en la campaña regular, en su rol como el antiguo as indiscutible de la rotación de los Astros.

Duelo de ases

Para subir el voltaje del encuentro, Houston activará de la lista de lesionados de 60 días a su actual as, el derecho Hunter Brown, quien estuvo marginado desde el 2 de abril por un esguince en el hombro derecho.

El timonel de los locales, Joe Espada, avivó la previa del compromiso al declarar textualmente ante la prensa: "Estoy emocionado de volver a ver a Framber. No se puede ignorar lo que significó para esta organización. Pero, sinceramente, estoy más emocionado por nuestro abridor que por el de ellos".

Valdez busca enderezar su rumbo en la presente campaña de 2026. El zurdo de 32 años arrastra una foja de 3-5 con un promedio de carreras limpias de 4.40 y 61 ponches en lo que va de temporada.

Ha atravesado serios problemas de control en sus últimas nueve aperturas, donde registra una marca negativa de 1-4 con una efectividad de 5.10, permitiendo cuatro o más carreras limpias en cinco de sus 14 inicios totales.

En la acera de enfrente, Hunter Brown reaparece con el objetivo de rescatar a unos Astros que cayeron vapuleados 9-3 en el primer duelo de la serie.

Brown, quien terminó tercero en la votación al premio Cy Young en la campaña de 2025 tras recetar 206 ponches, le tiene tomada la medida a Detroit, acumulando un registro de 3-0 y efectividad de 2.41 de por vida cuando se mide a los maderos felinos.

Por los lados del bando visitante, el dirigente A.J. Hinch tuvo que lidiar con imprevistos médicos de última hora en su rotación abridora, luego de retirar al derecho Troy Melton debido a molestias generales en la espalda.

La nota positiva para el pitcheo de Detroit es el avance del veterano Justin Verlander en su proceso de rehabilitación de la cadera.

El derecho completó un juego simulado de cuatro entradas previo al inicio de esta serie y apunta a regresar de manera definitiva el fin de semana ante los Medias Blancas.

Sobre esta posibilidad, Hinch concluyó de manera tajante: "Eso no cambia nada para esta serie, y por ahora solo quiero enfocarme en terminar esta serie. Ya nos ocuparemos de los Medias Blancas cuando llegue el momento".