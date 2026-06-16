José Ramírez se somete a cirugía y se perderá entre 5 y 7 semanas de juego

El tercera base dominicano José Ramírez se sometió este martes a un procedimiento para remover el hueso ganchoso izquierdo fracturado, lo que le impedirá regresar con los Guardianes de Cleveland por unas 5 o 7 semanas, informó MLB.

La cirugía fue realizada en Lehigh Valley, Pensilvania, EE. UU. por el doctor Thomas Graham, quien se mostró satisfecho con los resultados de la intervención.

Ramírez, de 33 años, sufrió la fractura del hueso ganchoso izquierdo el sábado pasado en la victoria de los Guardianes por 3-1 sobre los Tigres en el Progressive Field, en Cleveland.

El mánager del equipo, Stephen Vogt, reveló la lesión después del partido, luego de que Ramírez se viera obligado a abandonar el terreno tras concluir la quinta entrada.

Ramírez, quien ha jugado en cada uno de los 72 encuentros de los Guardianes esta temporada, fue inhabilitado el domingo por la mañana.

Reacciones y sustituciones en los Guardianes de Cleveland

El jugador dominicano realizó en el quinto episodio un batazo que produjo un elevado de foul atrapado por el receptor de los Tigres, Dillon Dingler. Dado que los Guardianes ya estaban jugando con dos hombres menos en la banca, Ramírez intentó sobreponerse al dolor.

"Intentó volver a salir", indicó Vogt. "Sabía en qué posición estábamos y agarró su guante. Dijo, ´Tal vez pueda al menos jugar a la defensa´, y no pudo apretar su guante. Quería volver a salir para ayudarnos a ganar ese juego y simplemente no pudo".

Ramírez batea para un promedio de .239 tras 268 turnos, con 10 cuadrangulares, 33 vueltas remolcadas, 24 bases robadas y un OPS de .757.

Los Guardianes activaron al jugador de cuadro venezolano Gabriel Arias de la lista de lesionados de 60 días, para sustituir a Ramírez, y dejaron libre al jardinero dominicano George Valera para hacerle espacio al suramericano en la plantilla de 40 jugadores.