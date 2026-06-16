MLB advierte a jugadores de los Gigantes tras mensajes religiosos en la Noche del Orgullo

El lanzador abridor de San Francisco, Landen Roupp, saltó al montículo luciendo una inscripción manuscrita en su gorra que leía "Gén. 9:12-16". ( AFP )

La fina línea que separa las creencias personales del cumplimiento estricto de las políticas corporativas en el deporte profesional ha vuelto a generar fricción en las Grandes Ligas. Major League Baseball (MLB) emitió una advertencia formal a varios peloteros luego de que alteraran sus uniformes de juego escribiendo pasajes bíblicos en sus gorras, precisamente durante la celebración anual de la "Noche del Orgullo" (Pride Night) organizada por los Gigantes de San Francisco.

El epicentro de la controversia ocurrió el pasado viernes por la noche, durante el encuentro en el que los Gigantes cayeron 5-1 ante los Cachorros de Chicago. El lanzador abridor de San Francisco, Landen Roupp, saltó al montículo luciendo una inscripción manuscrita en su gorra que leía "Gén. 9:12-16".

El detalle que encendió el debate fue la ubicación del texto: las letras y números se superpusieron parcialmente sobre el logotipo especial de la franquicia ("SF"), el cual había sido modificado temporalmente con los colores de la bandera del arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

La postura de Roupp no fue un hecho aislado dentro del cuerpo de lanzadores de San Francisco. Los relevistas JT Brubaker y Ryan Walker también se sumaron a la iniciativa escribiendo versículos bíblicos en sus respectivas gorras conmemorativas.

Por su parte, el lanzador zurdo Sam Hentges optó por una vía distinta de disconformidad al negarse a utilizar la prenda especial del evento, saltando al terreno de juego con la gorra estándar del equipo (negra con el logotipo naranja tradicional).

La postura de la liga y el significado del mensaje

Ante la modificación visible del indumento oficial, la oficina del comisionado de las Grandes Ligas reaccionó de manera directa recordando las normativas vigentes sobre la vestimenta en el terreno. De acuerdo con las reglas de la MLB, los peloteros tienen estrictamente prohibido alterar, añadir inscripciones o personalizar cualquier parte del uniforme oficial de juego sin autorización previa de la liga.

"La escritura en la gorra viola nuestras reglas y, de acuerdo con la práctica normal, hemos advertido a los jugadores sobre futuras violaciones", expresó la MLB a través de un comunicado oficial.

Aunque la liga optó por no aplicar sanciones económicas inmediatas ni suspensiones, la advertencia funciona como un severo recordatorio de que la uniformidad del juego es innegociable desde el punto de vista reglamentario.

El pasaje de la Biblia citado por Roupp en su gorra posee una carga simbólica directa respecto al emblema que cubría. El libro del Génesis, en los versículos del 12 al 16 del capítulo 9, relata la promesa divina de no volver a destruir la Tierra con un diluvio global, señalando expresamente al arcoíris en el cielo como el símbolo sagrado de ese pacto eterno.

Al colocar la cita sobre el logotipo del arcoíris del Pride Night, los peloteros buscaron resignificar el símbolo bajo su propia perspectiva teológica.

Libertad de expresión vs. Normativa institucional

Al ser cuestionado por los medios de comunicación en los vestidores, Roupp defendió su derecho a manifestar su fe públicamente.

"Eso es simplemente algo en lo que creo, me mantengo firme en ello y estoy agradecido de que vivamos en un país donde, ya sabes, tenemos la libertad de creer lo que queramos... y expresar lo que queramos", afirmó el abridor de los Gigantes ante los periodistas.

Por su parte, el manejador de los Gigantes de San Francisco, Tony Vitello, intentó calmar las aguas al asegurar que el cuerpo técnico no tenía conocimiento previo de lo que planeaban hacer sus lanzadores antes de que iniciara el compromiso frente a Chicago.

Vitello matizó la situación describiéndola como parte de la cultura interna del equipo. "Es simplemente una especie de conocimiento general que los jugadores tienen la libertad de hacer lo que consideren mejor", declaró el estratega, evidenciando la compleja posición de la gerencia, que debe hacer equilibrio entre el respeto a la individualidad de sus atletas y el cumplimiento de las directrices corporativas de las Grandes Ligas.