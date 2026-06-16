Jhoan Durán se consolida entre la élite de los cerradores de MLB

Jhoan Durán tiene marca de 1-3 y 1.90 de efectividad. ( AFP )

Jhoan Durán no solo se ha convertido en el principal apaga fuegos de los Filis de Filadelfia, sino que también ha reafirmado su condición de uno de los cerradores más dominantes del béisbol de Grandes Ligas.

A esta altura de la temporada, encabeza a los relevistas dominicanos con 18 salvamentos en 19 oportunidades. De lejos lo mira Seranthony Domínguez (White Sox), con 12.

El derecho presenta marca de 1-3 y una efectividad de 1.90 en 25 apariciones. En 23.2 entradas lanzadas ha permitido 18 imparables y cinco carreras limpias, con cinco boletos y 35 ponches.

"Durántula" tiene otras estadísticas que reflejan aún mejor su dominio, limita la oposición a .209 de promedio y tiene .097 de WHIP, estadísticas que lo colocan entre los relevistas más difíciles de descifrar en las Grandes Ligas.

Segundo en salvados

El nativo de Esperanza, Valverde, ocupa el segundo lugar de la Liga Nacional en salvamentos, solo detrás de Mason Miller (Padres), quien va perfecto en 19 oportunidades de rescate.

Pero el impacto del dominicano va un poco más allá de los salvamentos.

Entre los 325 lanzadores que han tirado al menos 100 rectas de cuatro costuras esta campaña, es segundo en porcentaje de swings fallidos con ese lanzamiento (41.1 %) y tercero en porcentaje de ponches (46.2 %), evidencia de su capacidad para dominar a los bateadores rivales.

El dominio del quisqueyano ha sido una pieza fundamental para que Filadelfia exhiba marca de 15-6 en partidos decididos por una carrera, el mejor registro de la Liga Nacional y empatado con el mejor porcentaje de las Grandes Ligas (.714), marca que ostentan los Rays con récord de 10-4.

Su desempeño ha sido determinante para mantener a los Filis en la pelea por un puesto en la postemporada, sin perderle el paso a los Bravos de Atlanta, líderes de la División Este de la Liga Nacional, a 7.5 juegos de distancia al inicio de la jornada de ayer.

Su eficiencia también tiene un lugar privilegiado en los libros de récords. Desde 1969, entre los lanzadores con al menos 100 oportunidades de salvamento, ocupa el tercer lugar histórico en porcentaje de éxito, con 108 rescates en 121 ocasiones, para un extraordinario 89.3 %.

Durán es una garantía cada vez que las puertas del bullpen se abren para el noveno episodio.