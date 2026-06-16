Pete Crow-Armstrong logra batear para el ciclo en triunfo de los Cubs

El jardinero Pete Crow-Armstrong completó una hazaña histórica la noche del lunes al batear el ciclo, encendiendo la chispa para que los Cubs de Chicago remontaran una desventaja de dos anotaciones en las postrimerías del encuentro y vencieran 5-4 a los Rockies de Colorado en el inicio de la serie de tres compromisos en el legendario Wrigley Field.

La definición del choque llegó en la parte baja de la novena entrada, cuando Matt Shaw negoció un boleto con las almohadillas repletas para empujar la carrera de la victoria, justo después de que el emergente Pedro Ramírez igualara el marcador un turno antes, castigando el severo descontrol del cuerpo de relevistas de Colorado.

Crow-Armstrong acaparó los reflectores al conseguir el ciclo en un inusual orden inverso: sacudió cuadrangular abriendo el primer episodio, conectó triple en el tercero, doblete en el quinto y un sencillo en el séptimo.

Con esta jornada, firmó el primer ciclo de la actual temporada en las Grandes Ligas y el número 13 en los anales de la franquicia de Chicago, que no veía una gesta similar en su hogar desde que Mark Grace lo lograra en mayo de 1993.

El hito del patrullero estuvo cerca de quedar en el olvido cuando el jugador de los Rockies, Cole Carrigg, conectó un vuelacercas de tres carreras en la parte alta de la octava entrada que puso a los visitantes en ventaja 4-2.

Sin embargo, el propio Crow-Armstrong inició la reacción local en la baja de ese episodio con un elevado de sacrificio al prado derecho que recortó la distancia.

La debacle final de Colorado se desató en el noveno acto frente a los envíos de Juan Mejía (1-6), quien otorgó boleto al primer bateador, Seiya Suzuki, y luego cometió un error en tiro a la intermedia tratando de forzar el out tras un rodado de Ian Happ.

Desenlace en el noveno

Tras otra transferencia a Nico Hoerner que llenó las bases, Seth Halvorsen entró al relevo pero permitió el sencillo remolcador de Ramírez y, acto seguido, la base por bolas de cinco lanzamientos a Shaw que sepultó las aspiraciones de los Rockies, quienes otorgaron nueve boletos en total.

La victoria se la adjudicó el relevista Daniel Palencia (2-1), quien retiró la parte alta de la novena entrada permitiendo apenas un imparable para unos Cubs que ahora exhiben cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones.

En el ataque de Chicago, además de la noche histórica de Crow-Armstrong, destacaron Ramírez, Shaw y Alex Bregman con dos indiscutibles por cabeza.

Por la causa perdida de Colorado, que sumó su cuarta derrota en cinco compromisos, Cole Carrigg también empujó la primera rayita del juego en el sexto capítulo mediante un boleto con bases llenas, respaldado por las actuaciones de Willi Castro y Hunter Goodman, quienes duplicaron en hits.

En el plano de los abridores, el nipón Shota Imanaga laboró 5.2 entradas de una carrera por Chicago, mientras que Michael Lorenzen cumplió con cinco episodios de una vuelta y cinco ponches por los visitantes.