Gigantes a la expectativa: Escuchan ofertas por Devers y Chapman pero retienen a Logan Webb

La apuesta de los Gigantes con Rafael Devers no ha salido como se esperaba en California. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada de las Grandes Ligas avanza y el panorama se torna gris para los Gigantes de San Francisco.

Con una marca negativa de 29 victorias y 43 derrotas, el conjunto de la Bahía posee actualmente el segundo peor récord de la Liga Nacional.

Esta realidad los coloca a una distancia considerable de los puestos de clasificación, empujando a la gerencia a asumir de manera inminente el rol de "vendedores" en el mercado de cambios antes de la fecha límite.

Según informes de los portales especializados MLB.com y ESPN, la oficina central ya ha comenzado a explorar conversaciones para salir de varios de sus contratos más elevados.

Dentro de la lista de peloteros disponibles sobresalen los nombres de las estrellas dominicanas Rafael Devers y Willy Adames, además del antesalista estadounidense Matt Chapman.

La única pieza de alto calibre que la organización considera "intocable" en estos momentos es el lanzador derecho Logan Webb.

El caso de Rafael Devers es uno de los que más llama la atención por el peso económico que representa. El infielder quisqueyano, de 29 años, llegó a la franquicia bajo un mega acuerdo de 10 temporadas y 313.5 millones de dólares que se extiende hasta el año 2033, firmado con Boston.

Sin embargo, en un trayecto equivalente a un año completo de acción (162 partidos disputados hasta este martes), su producción ofensiva se ha desplomado a un discreto promedio de .235, acumulando 209 ponches y 29 cuadrangulares.

Por su parte, el campocorto Willy Adames tampoco vive su mejor momento con el madero en la Costa Oeste.

Adames pactó con San Francisco un lucrativo contrato de agencia libre por siete campañas y 182 millones de dólares previo a la temporada de 2025.

Tras una primera campaña aceptable en la que conectó 30 jonrones, el torpedero dominicano ha entrado en un severo bache ofensivo, registrando apenas un indiscutible en sus últimos 28 turnos oficiales al bate.

El caso de Chapman

El trío de contratos millonarios negociables lo completa el tercera base Matt Chapman, quien cumple el segundo año de una extensión contractual de seis temporadas y 151 millones de dólares.

En lo que va de esta campaña de 2026, los registros de Chapman se ubican en un promedio de bateo de .261 con siete cuadrangulares, números que se quedan cortos para las aspiraciones de un equipo que planificó competir en la exigente división Oeste de la Liga Nacional.

De acuerdo con un reporte de The Athletic, la directiva de los Gigantes aún mantiene cierta cautela y no se ha comprometido de forma definitiva a jalar el gatillo con los traspasos.

No obstante, la preocupante dinámica de derrotas ha forzado el inicio de los contactos con otras organizaciones de Las Mayores. De no producirse un giro radical y una racha ganadora en los próximos días, San Francisco iniciará un profundo proceso de reestructuración financiera de cara al futuro.