Lidom presenta su calendario para la campaña 2026-27

La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) aprobó ayer el calendario de juegos y los reglamentos que regirán el Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2026-27, dedicado de manera póstuma a Héctor Rizek Llabaly.

En la reunión, encabezada por el presidente de la entidad, Vitelio Mejía Ortiz, y con la participación de presidentes y altos ejecutivos de las seis franquicias, se aprobó un calendario oficial que tendrá como fecha de inicio el viernes 16 de octubre y concluirá el martes 22 de diciembre.

En la fecha inaugural, los bicampeones nacionales, los Leones del Escogido, recibirán la visita de los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:15 de la noche; los Gigantes del Cibao harán lo propio ante las Águilas Cibaeñas en el Estadio Julián Javier, desde las 7:00 de la noche.

En el partido más tardío en la jornada inaugural, las Estrellas Orientales visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.

La serie regular tendrá 17 fechas libres, incluido el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, que está asignado a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

Un gran paso

En la actividad quedó aprobado un proceso de unificación reglamentaria que permitirá a la liga contar, por primera vez en su historia, con el Código Reglamentario de Lidom, el cual reunirá en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones y normas que rigen las operaciones del campeonato y que, por decisión unánime, será puesto a disposición del público a través de la página web oficial de la liga, www.lidom.com.

Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia, uniformidad y claridad en la aplicación de las reglas, facilitando la consulta y el cumplimiento de los procedimientos.