Video | Joshua Báez conecta cuatro jonrones en memoria de su difunto padre

Joshua Báez dejó una huella imborrable en el marcador de los Memphis Redbirds de Triple-A el martes, pero su noche de cuatro jonrones tuvo un significado mucho mayor fuera del campo.

El prospecto número 65 de la MLB registró la mayor cantidad de jonrones de su carrera en la victoria de 12-5 sobre Nashville en el AutoZone Park. Casualmente, Báez lo logró en su mejor juego profesional, justo en el tercer aniversario del fallecimiento de su padre.

"Lo sentí presente todo el tiempo", dijo Báez. "Creo que me guió hoy para poder lograrlo".

Báez superó su récord personal de 20 jonrones de la temporada pasada, alcanzando ya los 23. También se convirtió en el decimocuarto jugador de ligas menores desde 2005 en conectar cuatro jonrones en un solo juego y el primero en la historia de los Redbirds.

Esta hazaña se ha logrado 21 veces en las Grandes Ligas, incluyendo tres veces la temporada pasada.

Báez, quien ahora tiene un promedio de bateo de .282/.345/.631 en 62 partidos, admitió que ha pensado en un ascenso, pero se mantiene con los pies en la tierra.

Alex Coil, quien se unió a los Redbirds en 2022 como narrador, ha visto muchos ascensos a las Grandes Ligas y no espera que Báez permanezca en Memphis por mucho tiempo.

Báez fue drafteado en la segunda ronda del sorteo de 2021 y recibió un bono de US$2,250,000. Nació en Boston, en 2003. Fue seleccionado en el sorteo de novatos de Lidom de 2022 por el Escogido, en la tercera ronda.

Reacciones y significado personal tras la hazaña de Báez

El padre de Báez, José Manuel, jugó béisbol y sóftbol hasta los 35 años. Siempre le daba consejos a su hijo sobre cómo jugar, y estos fueron evidentes durante la noche de Báez, quien bateó de 4-5 con siete carreras impulsadas, la mayor cantidad en su carrera.

"Hoy fue un día muy emotivo", dijo el tercer mejor prospecto de los Cardinals. "Solo intentaba darlo todo, y es increíble que haya podido conectar cuatro jonrones en una sola noche".

"Es muy emotivo", añadió Yris, la madre de Báez, a través de la traducción de su hijo. "Sabía que él estaba con él desde el cielo. Pudo darle la fuerza. Lo sentí durante toda la noche. Hoy hubo una energía especial. Estoy muy feliz y orgullosa de él".

En la primera entrada, Báez conectó un jonrón de tres carreras al jardín izquierdo con un slider de Brett Wichrowski (Brewers) a 108.2 mph.

En su siguiente turno al bate, el joven de 22 años cambió la velocidad de salida por más distancia, conectando un jonrón de 408 pies al jardín central con una recta lanzada por el derecho a 3 pulgadas por encima de la zona de strike.

Báez sumó un jonrón solitario a su cuenta en la quinta entrada ante un slider del derecho Kaleb Bowman. Tras ser eliminado en su penúltimo turno al bate de la noche en la sexta, el jardinero de 22 años calmó sus emociones y volvió a disfrutar del juego.

Conectó su cuarto y último jonrón del partido ante el derecho Junior Fernández con un ángulo de lanzamiento de 49 grados.

"Ese jonrón llegó hasta las estrellas", dijo el locutor de Memphis, Alex Coil. "Se lo conectó a su padre".

"No se trata de mí en absoluto", añadió, "pero insinúa una presencia sobrenatural, conectar la pelota más allá de la luna y Marte, el ascenso meteórico, ese jonrón, ese swing y cómo lo observó desde el bate, todo, fue realmente genial de ver".

Cada vez que Báez rodeaba la segunda base en esta ocasión, señalaba al cielo con el número de jonrones que había conectado.

"Hoy tiene un salto extra", dijo Coil. Siempre ha sido un jugador con un sonido potente y contundente. Luken Baker conectó un millón de jonrones aquí en Memphis, y lo adoro. ... Pero Joshua Báez tiene un sonido diferente cuando la pelota sale de su bate.

Báez acumuló 1510 pies de jonrones el martes. Disfrutó de la noche, sabiendo que momentos así no se repiten. Después de orar con su madre en memoria de su padre, Báez se preparó para empezar de cero el miércoles y continuar su camino hacia las Grandes Ligas.

"Estoy en Memphis", dijo. "Prefiero estar en este momento, porque el equipo me necesita. Estamos luchando por los playoffs y eso es precisamente lo que estoy intentando lograr".

"Ese sería el mayor regalo que podría darle a su familia", dijo Coil, "pero también en memoria de su padre".