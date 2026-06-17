Max Scherzer es colocado en lista de lesionados por los Azulejos de Toronto

El derecho de los Toronto Blue Jays, Max Scherzer, no abrirá contra los Boston Red Sox este miércoles tras ser colocado en la lista de lesionados por espasmos en la espalda, anunció el equipo horas antes del partido.

El relevista Braydon Fisher recibirá la pelota en lugar de Scherzer como opener (abridor corto).

Scherzer regresó a la rotación de los Blue Jays el 10 de junio para realizar una apertura, luego de una estancia de seis semanas en la lista de lesionados debido a una distensión en el antebrazo.

En esa presentación registró el ponche número 3,500 de su carrera, pero también permitió cinco carreras limpias en 3 1/3 entradas.

Detalles sobre la sustitución en la rotación de los Blue Jays

El veterano de 19 temporadas dijo estar "frustrado" por los espasmos en la espalda, pero "tiene la máxima confianza" en que puede ayudar a los Blue Jays a ganar cuando regrese de la lista de lesionados, según Keegan Matheson de MLB.com. Scherzer registra una efectividad de 10.23 esta temporada, la peor de su carrera.

El derecho Chad Dallas fue convocado desde Triple-A para tomar el lugar de Scherzer en el roster activo.