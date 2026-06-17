Randy Arozarena es colocado en lista de lesionados de 10 días

El receptor estrella Cal Raleigh está de vuelta con los Marineros de Seattle y se declaran listos para que el pelotero marque una gran diferencia.

Regreso de jugadores clave para los Marineros

El conocido como "Big Dumper" fue reincorporado el martes desde la lista de lesionados de 10 días.

Estuvo en la alineación y detrás del plato cuando los Mariners regresaron a casa para el primer juego de su serie contra los Orioles de Baltimore.

Raleigh había estado fuera desde el 14 de mayo por una distensión en el oblicuo derecho, su primera estancia en la lista de lesionados en su carrera.

Seattle tuvo marca de 15-13 sin él y seguía liderando el Oeste de la Liga Americana, pero el equipo terminó 4-6 recientemente en una gira de 10 juegos por los Tigres de Detroit, Baltimore y los Nacionales de Washington.

"Estoy muy emocionado de volver", manifestó Raleigh. "Lo extrañé mucho. Estoy muy emocionado de retomar esto, estar con los muchachos y volver a estar de lleno en la pelea".

Lesión de Arozarena afecta al equipo

Raleigh no fue el único refuerzo que llegó para Seattle el martes. El campocorto veterano J.P. Crawford, quien había estado en la lista de lesionados desde el 5 de junio tras recibir un lanzamiento en la mano en Detroit, volvió a la acción y de inmediato fue colocado como tercera base titular del equipo por primera vez esta temporada.

Seattle sí tuvo un contratiempo, sin embargo, ya que el jardinero cubano-mexicano Arozarena fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. El movimiento fue retroactivo al sábado.

Arozarena no juega desde el viernes pasado, y una resonancia magnética el martes mostró una inflamación leve.