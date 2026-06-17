Sandy Alcántara suma su séptima victoria; Marlins vencen 12-4 a Filadelfia

Sandy Alcántara conquistó su séptima victoria de la temporada al conducir a los Marlins de Miami a una contundente victoria 12-4 sobre los Filis de Filadelfia el miércoles, resultado con el que su equipo evitó ser barrido en la serie.

El lanzador dominicano laboró seis entradas en las que permitió cuatro carreras, dos de ellas limpias, dispersó ocho imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a seis bateadores. Alcántara mostró capacidad de recuperación luego de conceder dos anotaciones en cada uno de los dos primeros episodios.

Otto López bateó de 2-0, con una anotada y una impulsada, además de recibir dos boletos y dejó su promedio en .336.

La ofensiva de Miami fue encabezada por Kyle Stowers, quien disparó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras. También aportaron vuelacercas Owen Cassie, Joe Mack y Jakob Marsee, en una jornada en la que los Marlins castigaron al abridor novato Andrew Painter desde las primeras entradas.

Con la victoria, Alcántara mejoró su récord a 7-4 en la campaña, mientras que el bullpen de Miami completó el trabajo con tres entradas en blanco para asegurar el triunfo ante los líderes de la División Este de la Liga Nacional.