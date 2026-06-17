Senador acusa a la MLB de discriminación anticristiana tras polémica en la Noche del Orgullo

Landen Roupp es un lanzador de tercer año en las Grandes Ligas, todos con los Gigantes. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que comenzó como un acto de expresión personal en el montículo se ha transformado en un debate político de alcance nacional en los Estados Unidos... y más allá.

El senador republicano por Misuri, Josh Hawley, envió una severa carta abierta al comisionado de las Grandes Ligas (MLB), Rob Manfred, en la que denuncia la existencia de un "patrón de discriminación" sistémico en contra de los jugadores cristianos dentro de la organización.

La enérgica reacción del legislador surge días después de que la liga emitiera una advertencia formal a tres lanzadores de los Gigantes de San Francisco por haber escrito pasajes de la Biblia en sus uniformes durante la celebración de la Noche del Orgullo (Pride Night).

En su misiva a Manfred, el senador Hawley desestimó los argumentos de neutralidad de la liga, señalando que la MLB promueve abiertamente un punto de vista político mientras restringe la libertad religiosa de sus atletas.

"La libertad de vivir la propia fe no termina en la puerta del estadio", sentenció Hawley. El político fundamentó sus acusaciones de "fanatismo anticristiano" citando un incidente reciente con los Nacionales de Washington, donde un ejecutivo de relaciones comunitarias fue despedido tras revelarse en una grabación oculta que el equipo limitaba la aparición del lanzador católico Trevor Williams en las redes sociales debido a sus posturas religiosas.

El conflicto se originó el pasado viernes, cuando los lanzadores Landen Roupp, J.T. Brubaker y Ryan Walker inscribieron de forma manuscrita la cita "Gén. 9:12-16" en sus gorras, cuyo logotipo tradicional del equipo había sido modificado con los colores del arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Un cuarto serpentinero, el zurdo Sam Hentges, decidió directamente no utilizar la prenda conmemorativa, optando por la gorra negra estándar de la franquicia.

El versículo citado en cuestión hace referencia al arcoíris original como la señal del pacto y la misericordia de Dios con la humanidad, un gesto que Roupp defendió ante la prensa como una manifestación firme de su fe y de la libertad de expresión que rige en el país.

La postura de la MLB y la disculpa de los Gigantes

Ante la intervención del senador Hawley, las Grandes Ligas declinaron emitir comentarios directos sobre la carta, remitiéndose a un comunicado previo donde aclararon que la medida tomada con los peloteros fue una advertencia verbal rutinaria y no una acción disciplinaria o económica.

La liga enfatizó que la restricción responde estrictamente a una política de uniformidad neutral respecto al contenido, detallando que este mismo recordatorio se ha aplicado en el pasado a jugadores que escribieron mensajes familiares como "Papá" o "Feliz Día de la Madre".

Según las regulaciones oficiales de la MLB, ningún jugador puede añadir mensajes de ningún tipo a su indumentaria de juego.

Por su parte, la gerencia de los Gigantes de San Francisco emitió un comunicado en el que intentó conciliar ambas posturas, disculpándose formalmente por el impacto que la decisión de los atletas causó en la comunidad.

"Entendemos que las elecciones de los jugadores individuales han causado dolor e ira a muchos en la comunidad LGBTQ+ y lo lamentamos", expresó la organización, asegurando que, si bien respetan las decisiones personales de no participar en ciertas activaciones del equipo, esto no altera el compromiso del club con la inclusión y la diversidad.

Un historial de fricciones ideológicas

Este no es el primer choque de este tipo en las Mayores. En temporadas anteriores, jugadores como Clayton Kershaw grabaron el mismo versículo del Génesis en sus gorras de la Noche del Orgullo, y en 2022, cinco peloteros de los Rayos de Tampa Bay se negaron a portar los parches del arcoíris alegando motivos de fe.

Amparado en las excepciones antimonopolio de las que goza la liga, Hawley ha otorgado un plazo hasta el 19 de junio para que el comisionado Manfred responda a cinco exigencias específicas sobre las políticas de libertad de expresión y participación en eventos temáticos dentro del béisbol profesional.