Soto aporta tres imparables en triunfo 9-1 de los Mets sobre los Rojos

Juan Soto tuvo una destacada actuación al bate al conectar tres imparables en cinco turnos y remolcar dos carreras, contribuyendo al triunfo de los Mets de Nueva York por 9-1 sobre los Rojos de Cincinnati el miércoles.

Soto produjo una de las carreras que abrió el marcador en la cuarta entrada, al conectar un sencillo remolcador con dos outs frente al abridor Nick Lodolo. También sumaron impulsadas en ese episodio Marcus Semien y Mark Vientos para darle ventaja de 3-0 a los Mets.

Soto bateó de 5-3, anotó dos carreras y remolcó dos y dejó su promedio en .297.

El jardinero dominicano compartió el protagonismo ofensivo con Bo Bichette y Francisco Álvarez, quienes también conectaron tres hits cada uno. Nueva York totalizó 15 imparables, igualando su segunda mayor producción ofensiva de la temporada.

La victoria permitió a los Mets evitar la barrida en la serie de tres partidos, respaldados además por una sólida labor del novato Nolan McLean, quien ponchó a nueve bateadores en siete entradas.