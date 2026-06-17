Yanquis celebran su tradicional Hope Week en República Dominicana

Los niños de la Fundación Manuel Mota saludan a uno de los jugadores de los Yanquis de Nueva York en la academia de Boca Chica. ( FUENTE EXTERNA )

Los Yanquis de NUeva York dieron inicio el pasado lunes a su tradicional HOPE Week (Semana de la Esperanza) en la República Dominicana, una iniciativa que la organización desarrolla cada año con el propósito de compartir, aprender y servir junto a fundaciones y entidades comunitarias que impactan positivamente la vida de miles de personas.

La edición de este año comenzó con la visita de la Fundación Manny Mota a las instalaciones de la academia del conjunto en Boca Chica. La institución, que se dedica a la formación de jóvenes peloteros, recibió utilería deportiva como parte de la jornada.

Además, los niños tuvieron la oportunidad de recorrer las diferentes áreas de la academia, conocer de cerca el funcionamiento de una organización de Grandes Ligas y compartir con jugadores y personal del equipo, viviendo una experiencia inolvidable.

Cronología de actividades durante HOPE Week

"HOPE Week representa una de las iniciativas más importantes para nuestra organización porque nos permite conectar con personas e instituciones que realizan una labor extraordinaria en sus comunidades. Es una oportunidad para reconocer su trabajo, aprender de sus historias y agradecerles por el impacto positivo que generan cada día", expresó Joel Lithgow, director para América Latina de los New York Yankees.

El HOPE Week continuará durante toda la semana con la participación de diversas organizaciones dominicanas comprometidas con el bienestar de niños y familias.

La academia recibió a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI) el pasado martes, entidad dedicada a brindar apoyo integral a niños diagnosticados con cáncer y a sus familiares.

El miércoles fue el turno de la Fundación Pasitos de Jesús, un hogar para niñas que ofrece educación, formación en valores y un entorno seguro y protegido para favorecer su desarrollo integral.

La agenda seguirá este jueves con la visita de la fundación Mathews Mission, organización que acompaña a niños con síndrome de Down y a sus familias mediante programas de apoyo, inclusión y desarrollo.

Finalmente, el viernes, la organización recibirá a Casa de Luz, una institución que brinda atención y acompañamiento a niños con necesidades especiales.

Impacto y compromiso social de los Yanquis en República Dominicana

Como parte de cada jornada, las organizaciones invitadas recibirán donaciones y compartirán actividades especiales junto al personal y los jugadores de la organización, fortaleciendo los lazos entre el béisbol y las comunidades que trabajan día a día por construir un mejor futuro.

A través de HOPE Week, los Yanquis de Nueva York reafirman su compromiso con el servicio comunitario y con el reconocimiento de personas e instituciones que transforman vidas mediante la solidaridad, la educación y el apoyo a quienes más lo necesitan.