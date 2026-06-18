Vladimir Guerrero Jr. destaca en triunfo de Azulejos sobre Medias Rojas

Vladimir Guerrero Jr. produjo dos carreras para encabezar la ofensiva de los Azulejos de Toronto en su victoria por blanqueada 3-0 sobre los Medias Rojas de Boston la noche del miércoles.

El dominicano impulsó la segunda carrera del encuentro con un rodado productor en la tercera entrada, luego de que Andrés Giménez y George Springer ejecutaran un doble robo.

Guerrero volvió a responder en el octavo episodio con un sencillo remolcador que llevó al plato a Giménez para ampliar la ventaja definitiva.

Guerrero contó con el respaldo de Giménez, quien conectó dos imparables, remolcó una carrera y se robó tres bases. La ofensiva de Toronto aprovechó sus oportunidades ante el pitcheo de Boston para asegurar el triunfo en Fenway Park.

La victoria fue para Simeon Woods Richardson, mientras que Louis Varland obtuvo su salvamento número 14 de la temporada.