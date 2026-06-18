Jeremy Peña impulsa a los Astros con un jonrón en triunfo 4-2 sobre los Tigres

Jeremy Peña fue una de las figuras ofensivas de los Astros de Houston al conectar un cuadrangular y un sencillo remolcador de carrera en el triunfo 4-2 sobre los Tigres de Detroit el miércoles.

El dominicano abrió el marcador con un jonrón solitario en la tercera entrada frente a Casey Mize y más tarde añadió un sencillo productor con las bases llenas en el sexto episodio.

Peña terminó la jornada con dos carreras impulsadas para respaldar la labor monticular de Peter Lambert. El shortstop disparó su cuarto jonrón de la temporada y llegó a las 15 remolcadas.

En el relevo, el también dominicano Enyel de los Santos contribuyó con una entrada sin permitir anotaciones, ayudando a preservar la ventaja de Houston. El bullpen completó la tarea luego de que Lambert limitara a Detroit a una carrera y dos imparables en siete entradas.

La ofensiva de los Astros contó además con un doble remolcador de Yordan Álvarez, quien extendió a 24 juegos su racha embasándose, mientras que Josh Hader cerró el encuentro con tres ponches en la novena entrada para acreditarse el salvamento.