El Home Run Derby tendrá un nuevo formato en 2026

Cal Raleigh fue el ganador de la edición 2025 del Home Run Derby celebrada en la ciudad de Atlanta ( FUENTE EXTERNA )

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) eliminarán el cronómetro que ha regido el Home Run Derby desde 2015, volviendo a un formato basado en swings para la competencia de este año en el Citizens Bank Park de Filadelfia el 13 de julio, el primer Derby que se transmitirá en vivo por Netflix.

El grupo seguirá compuesto por ocho jugadores, al igual que en años anteriores. Pero en lugar de intentar conectar tantos jonrones como puedan durante rondas cronometradas, los participantes comenzarán cada ronda con un número limitado de swings: 20 en la Primera Ronda, 15 en la Segunda Ronda y 15 nuevamente en la ronda final.

Todos los swings contarán para el límite asignado al jugador, independientemente de si resultan en un jonrón o no. Sin embargo, un jugador que conecte un jonrón en su último swing de una ronda podrá seguir bateando hasta que falle.

Formato del HRD: Datos rápidos

Sin cronómetro y sin "outs"

Primera Ronda: 20 swings

Segunda Ronda: 15 swings

Finales: 15 swings

Cada swing cuenta para el límite del jugador, sea jonrón o no .

Si conectas un jonrón en tu último swing de cualquier ronda, sigues bateando hasta que no des un jonrón.

No hay ronda de bonificación ni "llaves" (brackets) para la primera ronda .

Criterios de desempate: Distancia del jonrón (Primera Ronda); rondas de desempate de tres swings (Segunda Ronda y Finales).

Al igual que en 2024 y 2025, los ocho bateadores ingresarán a un grupo único para la Primera Ronda.

Los jugadores con los cuatro totales de jonrones más altos de esa ronda avanzarán a las semifinales, donde serán sembrados según sus totales de jonrones de la primera ronda y se enfrentarán cara a cara (N° 1 contra N° 4 y N° 2 contra N° 3) para determinar a los dos finalistas.

Los empates en la primera ronda se romperán por la distancia del jonrón, avanzando el jugador que haya conectado el jonrón más largo entre los participantes empatados. En las rondas posteriores, los empates se romperán mediante rondas de desempate de tres swings hasta que se determine un ganador.

La nueva configuración basada en swings se acerca más a la era previa a 2015 del Home Run Derby, en la que los jugadores comenzaban cada ronda con un número específico de "outs" e intentaban conectar tantos jonrones como pudieran antes de que se les agotaran los outs, contando cada swing que no fuera jonrón para ese total.