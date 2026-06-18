Video | Vladimir Guerrero Jr. castiga a los Red Sox con un jonrón de 410 pies

Vladimir Guerrero Jr. conectó su cuarto cuadrangular de la campaña ante los Medias Rojas de Boston ( AFP )

Vladimir Guerrero Jr. castigó el primer lanzamiento que vio del abridor de los Medias Rojas, Sonny Gray, con un jonrón de 410 pies que aterrizó en la primera fila de los asientos del Monstruo Verde.

El bambinazo en la primera entrada fue su cuarto cuadrangular de la temporada y el primero desde el 17 de mayo.

Por su parte, el abridor de Toronto, Trey Yesavage, mantuvo la blanqueada hasta el séptimo episodio, pero se marchó con el juego empatado a 3.

Desempeño de los lanzadores en el partido

El derecho ponchó a seis y no otorgó bases por bolas, permitiendo tres carreras en 7 entradas y un tercio.

Del lado de Boston, Gray permitió tres carreras —incluyendo jonrones solitarios de Guerrero y Nathan Lukes— y seis hits a lo largo de siete entradas.

El derecho recetó siete ponches y dio un pasaporte.