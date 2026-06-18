MLB y Grupo Panorama transmitirán las inauguraciones de la Amateur Scouting League 2026

La Amateur Scouting League, creada por la oficina del comisionado de MLB en 2023, reúne a 20 franquicias distribuidas en las regiones Norte, Sur, Este y Centro. ( FUENTE EXTERNA )

La Major League Baseball (MLB) y Grupo de Medios Panorama anunciaron este jueves un acuerdo de colaboración para la transmisión de las ceremonias inaugurales de la Amateur Scouting League (ASL) 2026, una iniciativa que busca impulsar la exposición y el desarrollo de prospectos del béisbol dominicano.

Como parte de la alianza, las inauguraciones de las cuatro regiones que conforman la liga serán transmitidas en vivo por VTV Canal 32 y las plataformas digitales de Grupo Panorama, ampliando el alcance de un programa que se ha convertido en una de las principales vitrinas para jóvenes talentos en el país.

La Amateur Scouting League, creada por la oficina del comisionado de MLB en 2023, reúne a 20 franquicias distribuidas en las regiones Norte, Sur, Este y Centro. Los equipos son dirigidos por entrenadores que forman parte del Trainer Partnership Program de MLB.

Desde su puesta en marcha, más de 260 jugadores que han participado en la liga han firmado contratos con organizaciones de Grandes Ligas, consolidando la ASL como una plataforma clave para la identificación y seguimiento de prospectos.

Además de la competencia en el terreno, la liga incorpora tecnología avanzada para la recopilación de estadísticas y videos de cada jugador, facilitando los procesos de evaluación de las organizaciones profesionales. El historial de juegos y estadísticas está disponible en el portal oficial de la liga.

Calendario inaugural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-18-at-13142-pm1-d381ef3b.jpeg Desde su puesta en marcha, más de 260 jugadores que han participado han firmado contratos con en Grandes Ligas. (FUENTE EXTERNA)

La temporada 2026 comenzará con cuatro actos inaugurales en distintas regiones del país.

La primera ceremonia tendrá lugar este 18 de junio en el Yaguate Baseball Complex, en San Cristóbal, y estará dedicada al exjugador de Grandes Ligas Ramón Santiago.

Posteriormente, el 20 de junio se celebrará la inauguración de la región Centro en la academia de los Arizona Diamondbacks, en Boca Chica, donde será homenajeado Wellington Castillo.

La región Este iniciará sus actividades el 26 de junio en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, con una dedicatoria al extoletero George Bell. Mientras que la inauguración de la región Norte se realizará el 27 de junio en el Estadio Cibao de Santiago, dedicada al exlanzador Joel Peralta.

Formación y responsabilidad social

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-18-at-13143-pm3-09ac1943.jpeg La región Este iniciará sus actividades el 26 de junio en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

La ASL también desarrolla un componente educativo que incluye charlas impartidas por exjugadores y personal de MLB sobre disciplina, profesionalismo, desarrollo de carrera, prevención del uso de sustancias prohibidas y conocimiento de las normas que regulan el béisbol organizado.

Asimismo, cada temporada contempla actividades de servicio comunitario en las distintas regiones, con el objetivo de fomentar valores de responsabilidad social entre los participantes.

Casos de éxito

Entre los jugadores que han surgido de la Amateur Scouting League destaca Yolfran Castillo, quien fue Jugador Más Valioso de la región Centro en la primera edición y actualmente figura entre los principales prospectos de los Texas Rangers.

También sobresale Yunior Amparo, MVP de la región Sur, quien participó en el Juego de Estrellas de la Dominican Summer League y pertenece a la organización de los New York Mets.

Otro de los casos es el de Juan Sánchez, participante de la región Este, quien ha mostrado un sólido desempeño en el sistema de ligas menores de los Toronto Blue Jays.

Con esta alianza, MLB y Grupo Panorama buscan fortalecer la difusión del proceso de desarrollo de los futuros talentos del béisbol profesional y destacar el impacto deportivo, educativo y social de la Amateur Scouting League en la República Dominicana.