Equipo de liga independiente cancela partido tras boicot de sus jugadores a la Noche del Orgullo

El Revolution juega sus partidos como local en el WellSpan Park, que se inauguró en el barrio circundante de Arch Street en 2007. ( FUENTE EXTERNA )

El debate sobre la inclusión y las creencias personales parece haber alcanzado un punto de ruptura inédito en el béisbol profesional. Los York Revolution, un equipo independiente de Pensilvania, se vieron obligados a cancelar y confiscar su undécimo partido anual de la Noche del Orgullo (Pride Night), debido a que la gran mayoría de sus peloteros se negó rotundamente a vestir los uniformes diseñados con mangas de arcoíris.

Según un reporte publicado por The Athletic, la directiva del club informó a través de un comunicado oficial que, a pesar de la cancelación del encuentro deportivo, las actividades comunitarias y recreativas gratuitas programadas para la celebración de la comunidad LGBTQIA+ se llevaron a cabo según lo previsto.

"Desafortunadamente, varios de nuestros jugadores se han negado a usar la camiseta programada para la Noche del Orgullo y el club decidió que organizar el evento es más importante que obligar a los jugadores a usar camisetas con las que no se sienten cómodos y jugar el partido", explicaron las autoridades de la organización.

Un plantel sin suficientes jugadores

El trasfondo matemático del boicot dejó a la gerencia con las manos atadas. Según reveló Ben Shipley, presidente y gerente general de los Revolution, menos de nueve peloteros de la plantilla activa de 28 hombres estuvieron dispuestos a saltar al terreno de juego con la indumentaria conmemorativa. Esta postura dejó al cuerpo técnico sin el mínimo de atletas requeridos para confeccionar la tarjeta de alineación obligatoria.

Shipley no ocultó su frustración ante el desenlace, aunque intentó mostrar empatía hacia los motivos de sus dirigidos. "Estoy decepcionado de que estemos en este punto, y reconozco la difícil situación de los jugadores y su falta de voluntad para cruzar su propia línea. También creo que la tolerancia no es aceptación", declaró el ejecutivo a NBC News.

York Revolution es miembro de la División Norte de la Liga Atlántica de Béisbol Profesional, una liga independiente asociada a las Grandes Ligas. El Revolution juega sus partidos como local en el WellSpan Park, inaugurado en el barrio de Arch Street en 2007. El equipo ha ganado el campeonato de liga cinco veces, la más reciente contra los High Point Rockers el 1 de octubre de 2025.

"Solo pedía tolerancia por parte del equipo, y ellos no estuvieron dispuestos a navegar eso conmigo". Como compensación y muestra de respaldo institucional, el equipo anunció una donación de 10,000 dólares al Rainbow Rose Center, un organismo local enfocado en la inclusión.

El efecto dominó de las Grandes Ligas

La drástica resolución en Pensilvania ocurre apenas una semana después de la controversia desatada en las Grandes Ligas (MLB) con los Gigantes de San Francisco. En ese escenario, los lanzadores Landen Roupp, J.T. Brubaker y Ryan Walker alteraron sus gorras del Pride Night escribiendo versículos del Génesis sobre el logotipo del arcoíris, mientras que el relevista Sam Hentges se negó por completo a usar la prenda especial.

Aunque la MLB emitió advertencias verbales rutinarias por violar las normas de uniformidad, el incidente escaló al ámbito político cuando el senador republicano Josh Hawley acusó a la liga de mantener un "patrón de discriminación" contra los atletas cristianos.

La MLB se defendió argumentando que sus reglas son neutrales y que se aplican con la misma rigurosidad a mensajes religiosos que a inscripciones familiares cotidianas como "Mamá" o "Papá".

Un conflicto transversal en el deporte moderno

La resistencia en los diamantes de juego es un reflejo de una marea de tensiones políticas y culturales que impacta a múltiples disciplinas.

En 2023, la NHL prohibió el uso de indumentaria temática tras protestas de índole religiosa de algunos jugadores, una medida que posteriormente tuvo que revertir parcialmente respecto al uso de cintas decorativas en los bastones.

Asimismo, a principios de este mes, nueve franquicias de la NFL enfrentaron severas críticas de los aficionados por abstenerse de emitir mensajes de felicitación en redes sociales por el inicio del Mes del Orgullo.

Mientras que en el baloncesto de la NBA persisten las posturas encontradas —con los Toros de Chicago despidiendo recientemente al guardia Jaden Ivey por comentarios homofóbicos en redes sociales—, figuras de la WNBA como Paige Bueckers abogan activamente por el cambio.

Tras un partido de las Dallas Wings, la estrella universitaria defendió que el verdadero camino es la inclusión absoluta: "Siento que este mundo sería un lugar mucho mejor si el amor y la inclusión se pusieran primero. Quiero vivir una vida semejante a la de Cristo: vivir en el amor, aceptar a los demás y llevar una vida libre de juicios", concluyó Bueckers, delineando el complejo panorama ético que los deportes profesionales continúan tratando de conciliar.