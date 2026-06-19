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Juan Soto pega dos jonrones y brilla a la defensiva en triunfo de Mets

Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Phillies, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bat

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    Juan Soto pega dos jonrones y brilla a la defensiva en triunfo de Mets
    Juan Soto es el líder de cuadrangulares entre los peloteros dominicanos. (AFP)

    El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones solitarios e hizo una atrapada deslizándose en la esquina del jardín izquierdo para arrebatarle a Bryce Harper un hit empujador de carrera para que los Mets de Nueva York vencieran el jueves 6-4 a los Filis de Filadelfia. 

    El bateador emergente Eric Wagaman aportó el sencillo que rompió el empate con dos outs en la séptima entrada, y Marcus Semien lo siguió con un triple de dos carreras ante el relevista José Alvarado (3-2).

    Detalles de los jonrones y jugadas destacadas

    Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Phillies, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bat para llegar a 16 jonrones esta temporada.

    Fue el juego 30 de múltiples jonrones de su carrera.

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    • Soto también le quitó a Harper un extrabase cuando se lanzó y se deslizó para atrapar una pelota sobre la pista de advertencia en la tercera entrada.
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