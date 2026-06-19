Juan Soto pega dos jonrones y brilla a la defensiva en triunfo de Mets
Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Phillies, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bat
El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones solitarios e hizo una atrapada deslizándose en la esquina del jardín izquierdo para arrebatarle a Bryce Harper un hit empujador de carrera para que los Mets de Nueva York vencieran el jueves 6-4 a los Filis de Filadelfia.
El bateador emergente Eric Wagaman aportó el sencillo que rompió el empate con dos outs en la séptima entrada, y Marcus Semien lo siguió con un triple de dos carreras ante el relevista José Alvarado (3-2).
Detalles de los jonrones y jugadas destacadas
Soto le conectó cuadrangulares al abridor de los Phillies, Aaron Nola, en sus dos primeros turnos al bat para llegar a 16 jonrones esta temporada.
Fue el juego 30 de múltiples jonrones de su carrera.
- Soto también le quitó a Harper un extrabase cuando se lanzó y se deslizó para atrapar una pelota sobre la pista de advertencia en la tercera entrada.