La MLB plantea sorteo con 12 rondas y eleva edad de firma a los 18 años

El draft sería en el otoño y comenzaría entre 2027 y 2028. ( FUENTE EXTERNA )

Grandes Ligas vuelve a llevar a la mesa de negociaciones con los peloteros la implementación de un sorteo internacional como vía principal para el reclutamiento aficionado, esta vez con menos rondas y más dinero garantizado para los seleccionados.

Como novedad, la MLB propone subir a los 18 años la edad que deben tener los jugadores antes del 1 de septiembre del año de firma (actualmente es 17).

Diario Libre obtuvo una copia del documento que presentó la MLB a los jugadores y allí se plantea la inversión de 200 millones de dólares en el primer draft que tendría 12 rondas para escoger a 360 prospectos de todo el mundo, salvo de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El jugador que no sea elegido podrá firmar como agente libre.

Hace cuatro años, la propuesta de la MLB contemplaba 20 rondas, que abarcarían a 600 jugadores aficionados, por 191 millones de dólares, 69 millones menos que la última contraoferta del sindicato de peloteros.

Según ESPN, la propuesta de la MLB para el draft internacional plantea que un número ilimitado de jugadores no seleccionados pueden firmar por un máximo de 10,000 dólares cada uno, además de recibir una bonificación de 30,000 dólares al incorporarse a un equipo filial de ligas menores de temporada completa (Clase A). El primer draft se celebraría entre el otoño de 2027 y principios de 2028.

"La mejora en la transparencia que proponemos con el Draft Internacional es un paso lógico hacia adelante que aborda de la mejor manera posible las causas de la corrupción en el mercado actual", dice la liga dentro del documento.

"Nuestra visión de un nuevo sistema internacional reduce la presión sobre los jóvenes atletas al darles la oportunidad de crecer y desarrollarse, mantiene a los niños más tiempo en las escuelas mientras persiguen una carrera en el béisbol, y crea más oportunidades de juego para los jugadores de mayor edad, quienes se quedan rezagados en el sistema actual".

Más tarde el jueves, el sindicato de jugadores rechazó la propuesta y asegura que esta e limina más de $1,000 millones de dólares en compensación a los jugadores del sistema internacional y nacional (Estados Unidos) en los próximos cinco años, con una reducción de $400 millones solo de 2026 a 2027.

La unión asegura que el plan a bole un año entero de fichajes internacionales retrasando el primer Draft al menos hasta septiembre de 2027 (y tan tarde como marzo de 2028), negando a los jóvenes internacionales la posibilidad de comenzar sus carreras profesionales.

Razones y estructura de la MLB

La MLB alega que un draft tendría gran impacto en el futuro más allá del béisbol para miles de jóvenes.

En el documento al que tuvo acceso Diario Libre la liga plantea que el 62 % de los jugadores que buscan firmas abandonan la escuela antes de los 14 años.

Explica que solo el 6 % de las firmas llega a las Grandes Ligas y que el 44 % de los reclutados sale del sistema en un plazo de tres años.

Dentro de su plan de maximizar la inversión de los clubs, asegura que el 83 % de los bonos se destinó a jugadores que no alcanzaron la Gran Carpa.

La MLB plantea ampliar el Amateur Scouting League para convertirla en una liga de scouting y desarrollo para los mejores jugadores elegibles para el draft cada año. Los jugadores recibirían alojamiento, alimentación, un estipendio, y programas educativos.

Se introduciría un Combine Internacional de Scouting y Evaluación Médica para los 300 mejores jugadores internacionales cada año, con un formato similar al del Combine del Draft de la MLB, que este año entra en su sexta edición.

Protecciones y regulaciones

La MLB colaborará con el gobierno dominicano, los entrenadores independientes, y la MLBPA para establecer las siguientes protecciones y salvaguardas para los jugadores que entrenan en la República Dominicana:

Establecimiento de un código de conducta para entrenadores independientes con las sanciones correspondientes por incumplimiento.

Prohibición a cualquier persona o empresa de adquirir intereses en el bono de firma futuro o salario del jugador futuro, o de prestarle dinero a un jugador o a su familia utilizando dicho bono o compensación como garantía.

Implementación de una sanción de por vida en la industria del béisbol, y sanciones penales, para cualquier persona que proporcione sustancias para mejorar el rendimiento a un jugador.

Exigencia de que los jugadores que residan en una academia de entrenadores independientes antes de cumplir los 18 años permanezcan inscritos en un programa educativo aprobado por el Ministerio de Educación.