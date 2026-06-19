Shohei Ohtani se ausenta por paternidad y no juega este viernes con los Dodgers

Shohei Ohtani no estuvo en la alineación de los Los Angeles Dodgers el viernes por la noche debido a que se encuentra "ausente del equipo por paternidad".

El equipo anunció en una publicación en X que se espera que la superestrella bidireccional regrese este fin de semana, lo que significa que no fue colocado formalmente en la lista de paternidad de la MLB.

La alineación del equipo para el primer partido de la serie contra los Baltimore Orioles se dio a conocer menos de una hora antes del juego, con Ryan Ward como bateador designado y ocupando el séptimo turno en el orden al bate.

Al ser consultado tres horas antes del encuentro sobre el retraso en la alineación, el mánager Dave Roberts dijo que estaba resolviendo "algunas cosas con algunos jugadores de posición" y no hizo mención alguna sobre Ohtani.

A Roberts también se le preguntó por la molestia en la rodilla izquierda de Ohtani y señaló que no había hablado con él el viernes. "Solo asumo que después del día de descanso se encuentra en un buen lugar", comentó el mánager.

Situación personal y privacidad de Ohtani

Roberts suele mencionar si un jugador está esperando un bebé y el equipo normalmente anuncia cuando alguien es colocado en la lista de baja por paternidad.

Ohtani, quien cumplirá 32 años el próximo 5 de julio, y su esposa Mamiko Tanaka, de 29 años, se convirtieron en padres primerizos en abril de 2025 con el nacimiento de su hija. El pelotero anunció por primera vez en sus redes sociales que la pareja estaba esperando un bebé en diciembre de 2024.

Ohtani, famoso por proteger estrictamente su vida privada, nunca ha revelado públicamente el nombre de su hija y ha evitado cuidadosamente mostrar su rostro en las pocas fotos familiares que publica en sus redes sociales.