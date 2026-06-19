Vladimir Guerrero Jr. sale del juego por rigidez en la espalda

El primera base de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., abandonó el juego del viernes contra los Chicago Cubs en la sexta entrada debido a una rigidez en la espalda.

Declaraciones del mánager John Schneider

El jugador de 27 años se llevó la mano a la parte baja de la espalda tras realizar un swing ante el abridor de los Cubs, Ben Brown.

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, señaló que la salida de Guerrero fue por precaución, luego de que el toletero ya se hubiera perdido dos juegos a principios de esta semana por esa misma rigidez lumbar.

"Solo quiero ser cuidadoso. Acabo de hablar con él y se siente mejor. Nada que ver con cómo estaba cuando se perdió ese par de juegos", declaró Schneider tras la derrota por 16-2, según reportó Arden Zwelling de Sportsnet.

Guerrero se marchó del encuentro con un registro de 3-0 al bate antes de ser sustituido.