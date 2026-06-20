Con batazo de Ozzie Albies, los Bravos dejana en el terreno a los Cerveceros

. El curazaleño Ozzie Albies se puso la capa de héroe la tarde de este sábado al despachar dos cuadrangulares, incluyendo un dramático estacazo de dos carreras en la baja del noveno episodio.

Con este sensacional madero, los Bravos de Atlanta dejaron tendidos en el terreno a los Cerveceros de Milwaukee con pizarra de 4-3 en el Truist Park.

La electrizante victoria consolida el dominio de los dueños de casa, quienes han salido por la puerta grande en los dos primeros compromisos de esta serie entre líderes de división de la Liga Nacional.

Para la escuadra de Atlanta, esta batalla representó la quinta ocasión en lo que va de campaña en la que logran celebrar dejando al rival con las manos vacías en el último suspiro.El cierre del noveno acto arrancó con el agua al cuello para los locales, quienes caían 3-2 ante el relevo de Milwaukee.

Iniciaron el regreso

Tras caer el primer out, Matt Olson encendió la mecha de la esperanza al conectar un limpio sencillo hacia la banda derecha, preparando el escenario para que apareciera la figura gigante de Albies con un corredor a bordo.

Con dos strikes en su cuenta y la presión al máximo, el camarero de los Bravos aguantó los dedos de forma milimétrica en un lanzamiento rompiente para evitar el ponche.

En la siguiente oferta del relevista zurdo Aaron Ashby (10-1), Albies no perdonó y depositó la pelota en las gradas del jardín derecho, sellando la victoria con su decimosegundo bambinazo del año.El choque contó con un espectacular duelo de lanzadores abridores que se fue sin decisión.

Por Atlanta, el estelar zurdo Chris Sale regresó a la lomita tras diez días de descanso, firmando una labor de cinco entradas y dos tercios donde permitió dos vueltas sucias. Por los Cerveceros, Kyle Harrison estuvo intratable al retirar a los primeros 12 bateadores en fila.Fue precisamente Albies quien rompió el encanto de Harrison en el quinto capítulo con su primer jonrón del día.

Sin embargo, Milwaukee reaccionó en el sexto aprovechando un costoso error defensivo del propio intermedialista isleño, fabricando dos anotaciones gracias a un elevado de sacrificio de Gary Sánchez y un sencillo remolcador de Andrew Vaughn.

El relevista de los Bravos, Dylan Lee (3-0), se acreditó el triunfo tras colgar un cero de leyenda en la alta de la novena entrada, permitiendo que la ofensiva hiciera su magia. Con este doloroso revés en la carretera, los Cerveceros sumaron su tercera derrota consecutiva y ven recortada su ventaja en la cima de la división Central.