Junior Caminero se va de 3-3, pero Washington le aguó la fiesta a Tampa Bay

Junior Caminero realiza un swing al conectar un batazo para los Rays. ( ARCHIVO/ AFP )

El antesalista dominicano Junior Caminero tuvo una buena tarde de bateo en el Tropicana Field al irse de 3-3, anotando una carrera y remolcando su vuelta número 34 de la campaña.

A pesar de la actuación de Camiero, sus Rays no pudieron capitalizar y cayeron con apretado marcador de 4-3 ante los Nacionales de Washington, quienes nivelaron la serie de tres compromisos de este fin de semana.

La victoria de los capitalinos se selló con pura adrenalina y drama médico en la baja del octavo episodio.

Con un corredor en base y el juego por la mínima, el patrullero central Jacob Young realizó una atrapada de leyenda al estrellarse de frente contra la pared para robarle un extrabase a Víctor Mesa Jr., logrando pasar la pelota con el último aliento a su compañero Daylen Lile antes de desplomarse en la pista de advertencia con fuertes muestras de dolor.

Young permaneció tendido en el suelo durante unos cinco minutos mientras el cuerpo médico lo asistía, viéndose obligado a abandonar el encuentro tras la aparatosa colisión en los jardines.

Aunque el reporte de su estado de salud quedó bajo condición reservada de forma inmediata, su jugada de sacrificio impidió que el veloz Chandler Simpson se moviera desde la inicial, congelando la última gran amenaza de los locales.

Defensa élite

La muralla defensiva de Washington ya había hecho de las suyas temprano en el choque.

En el primer capítulo, el torpedero CJ Abrams se zambulló en el hueco de manera espectacular para iniciar un doble play salvador con dos hombres a bordo, mientras que en la tercera entrada el novato Dylan Crews apagó el fuego de los Rays con una atrapada deslizándose sobre la hierba.

El relevo de los Nacionales se portó a la altura del compromiso en una tarde de pura rotación. El trío monticular compuesto por Mitchell Parker, Brad Lord y Clayton Beeter controló a los bates de Tampa Bay a raya, permitiendo apenas una anotación limpia en un sólido trabajo combinado que se extendió por espacio de seis entradas y dos tercios.

La ofensiva de los visitantes tomó el control definitivo en la quinta vuelta cuando el receptor venezolano Keibert Ruiz abrió con indiscutible y James Wood lo llevó a la antesala con un soberbio doblete.

Ruiz cruzó el plato gracias a un toque de bola sorpresa e improvisado de Andrés Chaparro frente al plato, una jugada "de librito" que dejó sin opciones a la defensa de los de Florida.Washington aseguró el triunfo gracias a los batazos de largo metraje, destacando el cuadrangular número 16 de la temporada de CJ Abrams en la segunda entrada y un estacazo solitario de seguro por parte de Dylan Crews al iniciar el noveno acto, poniendo el candado final a una tarde de pura pelota caribeña.