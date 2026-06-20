VIDEO | Kyle Schwarber hace historia con dos jonrones de más de 455 pies, en una misma entrada

Kyle Schwarber #12 de los Philadelphia Phillies conecta un jonrón solitario en la parte baja de la tercera entrada contra los New York Mets en el Citizens Bank Park el 20 de junio de 2026 en Filadelfia, Pensilvania. ( MITCHELL LEFF/GETTY IMAGES/AFP )

El toletero Kyle Schwarber pegó dos jonrones de más de 455 pies en la tercera entrada del juego del sábado por la noche contra los Mets de Nueva York, desatando la locura colectiva en las gradas del Citizens Bank Park.

El cañonero abrió el fatídico episodio para el pitcheo de Queens con un majestuoso bambinazo hacia el segundo nivel del jardín derecho ante los envíos del abridor dominicano de los Mets, Freddy Peralta.

PHI - Kyle Schwarber Solo HR (26)



456 ft | 109.1 mph | 29°

?? 85.8 mph changeup (NYM - RHP Freddy Peralta)

? Out in 30/30 parks



NYM (0) @ PHI (4)

3rd#RingTheBell pic.twitter.com/p3U4db3czV — MLB Home Runs (@MLBHRs_) June 21, 2026

Con este batazo, el slugger no solo encendió la pizarra, sino que registró su 26.º jonrón de la presente campaña, consolidándose firmemente como el líder absoluto de cuadrangulares de las Grandes Ligas.

La fiesta de poder no terminó ahí para el nativo de Ohio. Más tarde en ese mismo capítulo, Schwarber regresó a la caja de bateo y le dio una amarga bienvenida al relevista zurdo Cionel Pérez, depositando la pelota casi en la misma zona del primer impacto, aunque esta vez con dos corredores a bordo para coronar un racimo letal de anotaciones.

PHI - Kyle Schwarber 3-run HR (27)

2nd HR of the game



457 ft | 111.1 mph | 28°

?? 97.1 mph sinker (NYM - LHP Cionel Pérez)

? Out in 30/30 parks



NYM (0) @ PHI (11)

3rd#RingTheBell pic.twitter.com/OHgWarVYy4 — MLB Home Runs (@MLBHRs_) June 21, 2026

El balance estadístico de su histórica demostración ofensiva en ese solo episodio se resume en cifras de videojuego: una sola entrada, dos vuelacercas, cuatro carreras remolcadas y una impresionante distancia combinada de 913 pies recorridos por la esférica. De esta manera, inscribió su nombre en los libros de récords de la franquicia de Filadelfia.

Destrozó las métricas

Con esta hazaña, Schwarber se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de los Filis en sacudir dos jonrones en un mismo inning, uniéndose a una exclusiva lista que incluye a Trea Turner (19 de agosto de 2023), Von Hayes (11 de junio de 1985) y Andy Seminick (2 de junio de 1949). En todo el negocio de las Mayores, es el segundo en lograrlo este año, emulando al cubano Yordan Álvarez.

Las mediciones del sistema de alta tecnología ratificaron que el jardinero no dejó dudas sobre la contundencia de sus contactos.

El primer misil de 456 pies abandonó el plato a una velocidad de salida de 109.1 mph, mientras que el segundo cohete, el de 457 pies, congeló a los fanáticos al registrar unos fulminantes 111.1 mph en el radar.

De acuerdo con los registros analíticos de Statcast, que recopila datos desde 2015, Schwarber es el único pelotero en la historia que ha conectado múltiples jonrones de al menos 450 pies en un mismo capítulo. Además, desde el inicio de la temporada pasada, acumula ocho tablazos de esa dimensión, duplicando la cantidad de su más cercano perseguidor en todo el béisbol organizado.