VIDEO | Kyle Schwarber hace historia con dos jonrones de más de 455 pies, en una misma entrada
El toletero sumó 913 pies de distancia combinada en sus dos vuelacercas del sábado frente a los Mets, una hazaña inédita en la era de Statcast
El toletero Kyle Schwarber pegó dos jonrones de más de 455 pies en la tercera entrada del juego del sábado por la noche contra los Mets de Nueva York, desatando la locura colectiva en las gradas del Citizens Bank Park.
El cañonero abrió el fatídico episodio para el pitcheo de Queens con un majestuoso bambinazo hacia el segundo nivel del jardín derecho ante los envíos del abridor dominicano de los Mets, Freddy Peralta.
Con este batazo, el slugger no solo encendió la pizarra, sino que registró su 26.º jonrón de la presente campaña, consolidándose firmemente como el líder absoluto de cuadrangulares de las Grandes Ligas.
La fiesta de poder no terminó ahí para el nativo de Ohio. Más tarde en ese mismo capítulo, Schwarber regresó a la caja de bateo y le dio una amarga bienvenida al relevista zurdo Cionel Pérez, depositando la pelota casi en la misma zona del primer impacto, aunque esta vez con dos corredores a bordo para coronar un racimo letal de anotaciones.
El balance estadístico de su histórica demostración ofensiva en ese solo episodio se resume en cifras de videojuego: una sola entrada, dos vuelacercas, cuatro carreras remolcadas y una impresionante distancia combinada de 913 pies recorridos por la esférica. De esta manera, inscribió su nombre en los libros de récords de la franquicia de Filadelfia.
Destrozó las métricas
Con esta hazaña, Schwarber se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de los Filis en sacudir dos jonrones en un mismo inning, uniéndose a una exclusiva lista que incluye a Trea Turner (19 de agosto de 2023), Von Hayes (11 de junio de 1985) y Andy Seminick (2 de junio de 1949). En todo el negocio de las Mayores, es el segundo en lograrlo este año, emulando al cubano Yordan Álvarez.
Las mediciones del sistema de alta tecnología ratificaron que el jardinero no dejó dudas sobre la contundencia de sus contactos.
- El primer misil de 456 pies abandonó el plato a una velocidad de salida de 109.1 mph, mientras que el segundo cohete, el de 457 pies, congeló a los fanáticos al registrar unos fulminantes 111.1 mph en el radar.
De acuerdo con los registros analíticos de Statcast, que recopila datos desde 2015, Schwarber es el único pelotero en la historia que ha conectado múltiples jonrones de al menos 450 pies en un mismo capítulo. Además, desde el inicio de la temporada pasada, acumula ocho tablazos de esa dimensión, duplicando la cantidad de su más cercano perseguidor en todo el béisbol organizado.