Los Azulejos borran una ventaja de cinco y dejan a los Cachorros sin respiración

Dalton Varsho fue uno de los héroes ofensivos de Toronto. ( FUENTE EXTERNA )

Los Azulejos de Toronto demostraron la tarde de este sábado que en el béisbol no hay nada escrito hasta que se saca el último out. Con una feroz reacción en las postrimerías del encuentro, la escuadra canadiense fabricó ocho carreras consecutivas para darle la vuelta a la pizarra y derrotar por la vía del ponche y el bateo oportuno a los Cachorros de Chicago con marcador de 8-6 en el Wrigley Field.

La fiesta de los locales comenzó temprano y parecía un día de campo. En el mismo segundo episodio, Alex Bregman e Ian Happ encendieron los motores con imparables consecutivos frente al zurdo Patrick Corbin.

Acto seguido, el novato Matt Shaw le ganó una batalla de cuenta máxima al monticulista de Toronto y la depositó en las gradas del bosque izquierdo para inaugurar el marcador 3-0.

La ventaja de los oseznos se amplió y tomó tinte de paliza en la baja de la sexta entrada, cuando Pete Crow-Armstrong castigó la esférica para conectar su cuadrangular número 16 de la campaña con un compañero a bordo, lo que puso a gozar a la fanaticada de Chicago con un cómodo 5-0 que parecía definitivo.

Hasta ese momento, el abridor de los Cachorros, Colin Rea, tenía a los bates de Toronto metidos en un puño, retirando a los primeros 12 bateadores a ritmo de conga y permitiendo apenas tres indiscutibles en poco más de cinco episodios de pura efectividad en el montículo.

Vladdy la inició

Sin embargo, el panorama cambió por completo tan pronto como Rea abandonó el compromiso.

La rebelión de los Azulejos arrancó en el séptimo acto cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. abrió con sencillo y Kazuma Okamoto fue golpeado por un lanzamiento.

Sin perder tiempo, Dalton Varsho sacó un soberbio estacazo por la banda derecha que recortó la distancia a 5-3, metiendo de lleno a su equipo en la pelea.

El colapso definitivo del bullpen de Chicago llegó en el octavo capítulo. Tras llenarse las bases, el receptor emergente Alejandro Kirk remolcó la cuarta de Toronto y "Vlady" Jr. coronó la agresividad corriendo las bases al conectar un metrallazo al jardín central que igualó las acciones 5-5.

La estocada final la propinó Okamoto, quien castigó al cerrador Jacob Webb con un monstruoso cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo para sellar el racimo definitivo.

Aunque los Cachorros intentaron reaccionar llenando las bases sin outs en la baja del octavo, el pitcheo relevista de Toronto apretó el brazo para permitir una sola carrera. Jeff Hoffman (5-4) se acreditó la victoria con un relevo impecable en el séptimo, mientras que Louis Varland tiró los últimos dos episodios para anotarse su salvamento número 16 de la zafra.

Por Toronto, Guerrero Jr. se fue de 4-2, 2 CA, 1 CE.