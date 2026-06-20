Los Rojos castigan sin piedad a los Yankees en su peor tarde de la temporada

El fantasma de los ponches se esfumó por completo del dugout de los Rojos de Cincinnati. La tarde de este sábado, el novato Sal Stewart se vistió de "papá" al remolcar seis carreras, mientras que Spencer Steer descargó un salvaje cuadrangular de tres vueltas para comandar una contundente victoria por 10-2 sobre los Yankees de Nueva York en el mismísimo Bronx.

La explosión ofensiva fue un verdadero bálsamo para Cincinnati, un equipo que venía arrastrando los bates tras poncharse 17 veces la noche anterior y que busca sobrevivir a la dura ausencia de su estrella dominicana Elly De La Cruz, fuera por una distensión en el tendón de la corva.

Con el triunfo, los Rojos mejoran su récord a 6-11 desde que el "Coco" quisqueyano ingresó a la lista de lesionados.Stewart igualó la mejor marca de su carrera en remolcadas gracias a un ataque quirúrgico que comenzó en el tercer inning, cuando castigó al abridor Will Warren (7-2) con un doblete productor de dos carreras para poner al frente a los suyos 2-1.

El novato sellaría su tarde de ensueño en el octavo acto, limpiando las bases con otro soberbio batazo de dos esquinas frente a los envíos del relevista Ryan Yarbrough.

La fiesta en el jardín izquierdo la encendió Spencer Steer en la quinta entrada, despachando un pitcheo en cuenta de 2-1 directo a las gradas con dos compañeros a bordo.

Para Steer, quien apenas sumaba dos hits en sus anteriores 42 turnos al bate, significó su decimosegundo bambinazo de la campaña, coronando un racimo de cuatro anotaciones que dejó moribundos a los locales.

Pitcheo fue clave

Desde la lomita, el zurdo Andrew Abbott (5-4) se las arregló para contener a los "Mulos". A pesar de permitir un jonrón solitario de Paul Goldschmidt en el primer episodio, Abbott navegó durante poco más de cinco entradas liquidando a seis por la vía del ponche para anotarse su primera victoria en sus últimas cinco salidas.

La gran oportunidad de rebelión para Nueva York llegó en el quinto acto al llenar las bases con dos outs.

Sin embargo, Abbott ponchó cantado a Goldschmidt, quien para colmo perdió un desafío mediante el sistema automatizado de arbitraje (ABS).

Los Yankees, que también extrañan a un lesionado Aaron Judge, vivieron una pesadilla al irse en blanco en 13 turnos con hombres en posición de anotar.

El campocorto novato Edwin Arroyo aportó a la causa con una jornada perfecta de cuatro inatrapables para unos Rojos que terminaron bombardeando con 15 hits la defensa neoyorquina, propinándole a los dueños de casa su derrota más abultada en lo que va de temporada.

Por los Yankees, Jasson Domínguez se fue de 3-2.

Por los Rojos, Noelvi Marte de 4-1, 1 BB.