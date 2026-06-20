Los Tigres rugen en casa respaldados por el madero de Dillon Dingler

Dillon Dingler se vistió de héroe la tarde de este sábado al conectar dos imparables, incluyendo su cuadrangular número 17 de la campaña, para guiar a los Tigres de Detroit a una victoria por 4-1 sobre los Medias Blancas de Chicago en el Comerica Park.

El batazo de cuatro esquinas de Dingler consolida su posición como el máximo jonronero del conjunto felino en lo que va de temporada.

La ofensiva de Detroit encontró el respaldo perfecto en el brazo del derecho Troy Melton (4-0), quien firmó una joya monticular de seis episodios sin permitir libertades, luego de superar un titubeante inicio.

Melton, quien venía de perderse su última apertura por molestias en la espalda, enderezó el camino tras el primer bateador y terminó recetando cinco ponches para mantener su invicto.

El juego comenzó cuesta arriba para los locales cuando el novato Sam Antonacci descifró el segundo lanzamiento del encuentro y la depositó por encima de la barda del jardín derecho-central, inaugurando la pizarra 1-0 a favor de Chicago. A partir de ese momento, el pitcheo de Detroit cerró el grifo y maniató por completo a la artillería de los "Patiblancos".

Los Medias Blancas apostaron por un juego de bullpen que abrió de forma perfecta Sean Newcomb, retirando a los nueve bateadores que enfrentó.

Todo cambió

Sin embargo, la estrategia comenzó a desmoronarse en la baja del quinto acto cuando Detroit rompió el hielo gracias a un boleto a Zach McKinstry y un sencillo remolcador de Dingler que emparejó las acciones 1-1.El zarpazo definitivo de los dueños de casa llegó en la sexta entrada.

Spencer Torkelson inició el ataque con un doblete y anotó por sencillo de James Outman, quien posteriormente cruzó el plato gracias a un error defensivo y un imparable oportuno del receptor Jake Rogers, poniendo el marcador 3-1.

Para sellar la jornada con broche de oro, Dingler volvió a castigar al relevo de Chicago en la séptima entrada al conectar un descomunal estacazo de 430 pies por todo el jardín central ante los envíos de Trevor Richards, ampliando la ventaja definitiva a 4-1.

El cuerpo de relevistas de los Tigres se encargó de poner el candado. Tyler Holton retiró dos entradas en blanco y el experimentado cerrador Kenley Jansen trabajó el noveno capítulo sin contratiempos para anotarse su noveno salvamento de la temporada, completando el trabajo por segundo día consecutivo.