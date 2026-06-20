VIDEO | Manny Machado decide la victoria de los Padres con un jonrón en el décimo

Manny Machado tuvo una jornada ofensiva que concluyó con cinco empujadas. ( SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP) NO MOR )

El estelar antesalista Manny Machado fue la estrella con el madero la tarde de este sábado al despachar un soberbio cuadrangular de tres carreras en la parte alta de la décima entrada, rompiendo un empate para guiar a los Padres de San Diego a una emocionante victoria por 6-4 sobre los Vigilantes de Texas en el Globe Life Field.

Manny Machado crushes a go-ahead homer in the 10th! pic.twitter.com/VqpvlHgc4N — MLB (@MLB) June 20, 2026

"El Ministro de la Defensa" estuvo intratable con el bate durante todo el compromiso, responsabilizándose de remolcar cuatro de las seis anotaciones de la escuadra californiana.

Su momento cumbre llegó ante los envíos del relevista Joe Ross (0-1), a quien le cazó una recta para depositarla a 408 pies de distancia por todo el jardín central, silenciando por completo a la fanaticada texana con dos compañeros en circulación.

Encuentro disputado

En la baja del décimo acto, el cerrador Mason Miller pasó un pequeño susto al permitir un sencillo productor de dos outs por parte de Wyatt Langford, pero apretó el brazo de inmediato para ponchar al peligroso Brandon Nimmo, asegurando de esta manera su vigésimo salvamento de la temporada, la cifra más alta en lo que va de zafra en la Liga Nacional.

El abridor de San Diego, Walker Buehler, firmó una sólida apertura de cinco episodios y un tercio en la que apenas concedió una carrera y cinco imparables, pasando por las armas a siete bateadores por la vía del ponche. Esta victoria representa un tremendo respiro para los frailes, quienes venían arrastrando los pies tras perder tres de sus últimos cuatro desafíos.

Por el bando de Texas, la baja de última hora de su estelar Nathan Eovaldi obligó a MacKenzie Gore a asumir la responsabilidad en la lomita. El zurdo cumplió con creces al tirar seis entradas de una sola carrera y seis ponches, retirando en fila a los últimos nueve bateadores que enfrentó antes de que el bullpen de los locales colapsara en la recta final del choque.

La pizarra la habían inaugurado los Padres en el tercer inning, cuando el dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un soberbio doblete con un out y cruzó el plato gracias a otro batazo de dos esquinas cortesía del encendido bate de Machado. Los locales respondieron en el sexto con dobles consecutivos de Josh Jung y Langford para emparejar las acciones 1-1.

Texas llegó a tomar el control del juego 3-1 en el séptimo por un bambinazo de Jake Burger, pero los Padres no bajaron la guardia. En el octavo, un rodado de Machado y un sencillo oportuno del novato Jackson Merrill mandaron el juego a entradas extras, preparando la escena para que Manny sentenciara el encuentro con su estacazo de película.

Por San Diego, Tatis Jr. de 3-2 con tres anotadas, Machado de 5-2, con una anotada, cinco empujadas. Rodolfo Durán fallá en un turno.