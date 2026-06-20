Ohtani vuelve con los Dodgers tras convertirse en padre por segunda vez

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se prepara para regresar a la alineación del equipo tan pronto como este sábado.

El jugador de dos vías se ausentó en la jornada del viernes para estar presente en el inminente nacimiento de su segundo hijo, un evento familiar que conmovió a toda la organización.

La feliz noticia fue confirmada por el propio pelotero cerca de la medianoche a través de su cuenta de Instagram.

Ohtani publicó un emotivo mensaje firmado junto a su esposa Mamiko, expresando su profunda gratitud por la salud del recién nacido y agradeciendo el constante apoyo recibido durante este proceso.

Fiel al hermetismo con el que maneja su vida privada, el pelotero nipón no reveló de forma directa detalles específicos como el sexo o el peso del bebé.

No obstante, la publicación incluyó una fotografía de su popular perro Decoy al lado de una imagen de los pies del recién nacido asomando por una manta de color azul, lo que desató especulaciones sobre si se trata de un varón.

Esta discreta revelación recuerda el nacimiento de su primogénita en abril de 2025, ocasión en la que Ohtani utilizó una dinámica similar.

Aunque nunca ha mostrado fotos del rostro de su hija en las redes sociales, las sutiles referencias en fechas festivas posteriores —utilizando tonos rosas— confirmaron en su momento que se trataba de una niña.

El mánager de la novena angelina, Dave Roberts, confesó ante los medios de comunicación que se enteró del embarazo "hace muy poco". La directiva de los Dodgers decidió no inscribir a la estrella en la lista oficial de paternidad —lo que le habría otorgado hasta tres días reglamentarios de baja— debido a las altas probabilidades de un pronto retorno.

Ganaron sin él

La ausencia del jugador clave no impidió que el conjunto de Los Ángeles se impusiera el viernes con pizarra de 6-5 ante los Orioles de Baltimore.

El propio timonel Roberts adelantó que cuenta con el bateador designado para ver acción durante este mismo fin de semana en la serie que se disputa en California.

El impacto global del pelotero quedó demostrado una vez más en las plataformas digitales tras el anuncio del nacimiento. Apenas siete horas después de colgar la imagen en su perfil, la publicación ya superaba los 1.6 millones de reacciones y acumulaba miles de felicitaciones redactadas tanto en inglés como en japonés.