Nick Gonzales y Bryan Reynolds conectaron cuadrangulares en el triunfo de los Piratas

Nick Gonzales y Bryan Reynolds conectaron cuadrangulares para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a vencer este domingo 8-6 a los Rockies de Colorado.

Gonzales y Reynolds terminaron con dos imparables cada uno para ayudar a Pittsburgh a salvar el último encuentro de la serie de tres partidos, en lo que pudo haber sido una barrida.

Los Piratas habían perdido los primeros dos compromisos a pesar de tener a las carreras del empate y de la victoria en segunda y tercera base con un out en la novena entrada en ambos desafíos.

Incidentes y desempeño de lanzadores en el partido

El abridor de Pittsburgh, Jared Jones, abandonó el encuentro luego de ser golpeado en el codo derecho por una línea directa al montículo para terminar el tercer episodio. La pelota rebotó hacia Gonzales en la tercera base, quien retiró a TJ Rumfield. Los Piratas anunciaron que los exámenes iniciales en el codo resultaron negativos.

El dominicano Yohan Ramírez (5-2) relevó en la cuarta entrada y lanzó dos episodios en blanco.

El único imparable de los Rockies durante los primeros seis innings fue un sencillo dentro del cuadro de Tyler Freeman abriendo la segunda entrada, quien más tarde anotó mediante una jugada de selección con las bases llenas.

Gonzales puso a los Piratas al frente en el cuarto episodio cuando siguió a un doblete inicial de Reynolds con su tercer jonrón de la temporada. Jared Triolo conectó un doble productor en la quinta contra Michael Lorenzen (2-9), quien se mantiene sin victorias en 10 aperturas.

Pittsburgh aumentó la ventaja a 5-1 con cuatro hits consecutivos al comenzar la sexta entrada, y luego sentenció el juego en la séptima. Spencer Horwitz y Brandon Lowe abrieron con sencillos y Reynolds conectó un cañonazo de 433 pies hacia el segundo piso del jardín derecho contra el dominicano Juan Mejía.

Jake McCarthy y Willi Castro iniciaron el octavo episodio con sencillos y Rumfield les siguió con su duodécimo cuadrangular. Kyle Karros pegó un doble remolcador en la novena y anotó posteriormente debido a un error en el disparo.