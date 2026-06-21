El lanzador Jack Leiter es colocado en lista de lesionados por los Vigilantes

Los Vigilantes de Texas colocaron este domingo a Jack Leiter en la lista de lesionados de 15 días debido a un problema en el tobillo con el que el derecho ha estado batallando la mayor parte de la temporada, mientras que el campocorto estrella Corey Seager todavía no está listo para regresar de una conmoción cerebral.

Los Rangers convocaron al derecho dominicano José Corniell desde la sucursal Triple-A en Round Rock, pero no especificaron cómo llenarán el puesto de Leiter en la rotación para el partido del martes en Miami. Seis de las siete apariciones de Corniell en las ligas menores fueron como abridor.

Chris Young, presidente de operaciones de béisbol, señaló que Leiter estaba intentando lanzar a pesar de lo que se ha denominado un pinzamiento posterior del tobillo derecho, pero sus mecánicas se vieron afectadas al intentar compensar la molestia.

Leiter perdió sus tres aperturas de junio y registró una efectividad de 9.88, lo cual culminó al permitir siete hits y seis carreras en cuatro entradas durante la derrota por 9-3 ante Minnesota el pasado jueves. El lanzador tiene una marca de 3-7 con una efectividad de 5.29 en 15 aperturas esta temporada.

"Jack no ha querido poner esto como excusa. Eso demuestra su gran nivel de competitividad", declaró Young. "No ha puesto pretextos, pero la realidad es que está teniendo que alterar su mecánica de lanzamiento para compensarlo. No podemos arriesgarlo. Él es demasiado importante para nuestro futuro".

Young explicó que Leiter, de 26 años, ya venía lidiando con las molestias en el tobillo cuando agravó la lesión al resbalarse en el círculo de espera durante su quinta apertura de la temporada, el 22 de abril en casa contra los Yankees de Nueva York.

Young añadió que los estudios de imagen mostraron que la lesión estaba empeorando.

Estado físico y evaluación médica de los jugadores

"Hemos estado intentando monitorearlo lo mejor posible", comentó el mánager Skip Schumaker. "Pero la realidad es que simplemente no podía hacer lo que es capaz de hacer a lo largo de sus aperturas. Creo que empezó a notarse cada vez más. No era justo para él que siguiéramos mandándolo al montículo".

Seager era elegible para regresar de la lista de conmoción cerebral de siete días el viernes, pero Young informó que todavía se encuentra bajo el protocolo correspondiente. El jugador estuvo participando en las reuniones del equipo y corriendo en el terreno antes del partido.

Schumaker mencionó que el dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial viajará con el equipo en la próxima gira de 10 juegos que incluye paradas en Miami, Toronto y Cleveland, aunque no pudo asegurar cuándo volverá a jugar Seager.

"Sigue bajo evaluación día a día", dijo Schumaker. "Estoy tratando de asegurarme de que se sienta bien después de este tipo de estimulación, del trabajo en la sala de pesas, de tomar práctica de bateo y luego correr".

Seager atravesaba por la peor racha ofensiva de su carrera cuando se tomó unos días de descanso a mediados de mayo, lo que terminó derivando en una dolencia en la espalda que extendió su ausencia a 19 juegos.

El cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas batea para .186 con nueve jonrones y 24 carreras impulsadas.