José Cabrera salió sin decisión en su debut en Grandes Ligas

Un sencillo de Alex Jackson empató el juego en la séptima entrada y la carrera de la ventaja se anotó tras un error, guiando a los Mellizos de Minnesota a una victoria por 4-2 sobre los Diamondbacks de Arizona este domingo.

El rally arruinó el debut en las Grandes Ligas del lanzador de Arizona, José Cabrera.

Convocado para abrir el encuentro dominical, el dominicano de 24 años limitó a los Mellizos a tres hits en poco más de cinco entradas, incluyendo un ponche a Byron Buxton con dos corredores en base y dos outs para terminar el tercer episodio.

En total, ponchó a tres bateadores.

Cabrera realizó 62 lanzamientos (42 para strikes) y fue retirado del montículo tras un sencillo de toque de Jackson al iniciar la sexta entrada.

Royce Lewis abrió el séptimo episodio con un sencillo. Juan Morillo (2-4) retiró a los siguientes dos bateadores, pero luego Ryan Kreidler conectó un sencillo que llevó a Lewis a la tercera base.

El bateador emergente Josh Bell pegó un sencillo para remolcar la primera carrera de Minnesota, y acto seguido Jackson conectó un imparable al jardín derecho para poner el juego 2-2.

El disparo de Corbin Carroll hacia la tercera base golpeó a Bell mientras se barría y se le escapó a Nolan Arenado, lo que permitió que Bell anotara.

Cody Laweryson (1-0) lanzó la sexta entrada y se acreditó su primera victoria en las Mayores. Anthony Banda lanzó el noveno capítulo para apuntarse su segundo salvamento.

Trevor Larnach añadió un doble productor en la novena entrada. Kreidler conectó tres de los 11 hits de los Mellizos, dándole continuidad a su actuación del sábado, donde también sumó tres hits y cuatro carreras impulsadas en el triunfo por 16-8 sobre Arizona. Los Mellizos han ganado seis de sus últimos siete compromisos.

Ketel Marte remolcó las dos carreras de los Diamondbacks en el segundo episodio con un doblete, uno de los seis imparables que toleró el abridor de los Mellizos, Mike Peredes. Este último otorgó tres boletos y ponchó a uno en cinco entradas de labor.

Próximos partidos

Mellizos: El derecho Zebby Matthews (3-4, 4.78 de efectividad) abrirá el lunes para dar inicio a una serie de tres juegos contra los Dodgers de Los Ángeles.

Diamondbacks: El derecho Merrill Kelly (5-6, 5.81 de efectividad) subirá al montículo el lunes en el primer encuentro de una serie de cuatro partidos en San Luis.