Los Marlins designan para asignación a Christopher Morel

Christopher Morel fue designado para asignación por los Miami Marlins ( AFP )

Los Marlins de Miami designaron para asignación al dominicano Christopher Morel la tarde del domingo, realizando este movimiento correspondiente para poder reincorporar a Griffin Conine desde la lista de lesionados de 60 días.

Conine comenzó en el jardín derecho y bateó como segundo en el orden para el cierre de la serie contra los Gigantes en el loanDepot park.

¿Por qué designaron para asignación a Christopher Morel?

Morel, a quien los Marlins firmaron en diciembre como un bate de bajo riesgo y alta recompensa, esperaba recuperar la forma que mostró entre 2022 y 2023 (cuando registró 2.5 de bWAR y 42 jonrones).

Aunque se proyectaba como el primera base titular del club —una posición que aprendió durante los entrenamientos de primavera—, Morel se lesionó el oblicuo izquierdo durante la práctica de bateo del Día Inaugural y terminó en la lista de lesionados.

A su regreso, el bateador derecho tuvo serios problemas en el plato, registrando una línea ofensiva de .162/.219/.206, con apenas tres extrabases (todos dobles) y una carrera impulsada en 73 apariciones al bate.

Ante la reciente producción de los bateadores derechos Heriberto Hernández y Esteury Ruiz, sumada a la carga de trabajo de Kyle Stowers en la primera base, Morel vio disminuir sus oportunidades de juego. Solo participó en dos encuentros este mes, y ninguno desde el 10 de junio.

Morel se convierte en el segundo jugador contratado en la temporada baja que es designado para asignación por los Marlins, uniéndose al lanzador derecho Chris Paddack.

Las otras dos firmas de Grandes Ligas del equipo en la agencia libre —el cerrador Pete Fairbanks (11 salvamentos) y el zurdo John King (186 de ERA+)— sí han rendido.

"Fue difícil", admitió el mánager Clayton McCullough. "Christopher es y fue un compañero de equipo fantástico.

Al comenzar la temporada, todos teníamos grandes esperanzas de que podíamos ser los indicados, y que esta situación era la ideal para que Christopher explotara el gran talento y habilidad que posee, y así emular esa versión del '22-23; simplemente no sucedió... Sentimos que lo mejor para Chris ahora es que vaya a buscar una oportunidad que sea mejor de la que actualmente podemos ofrecerle aquí. Tenemos a otros muchachos a quienes continuaremos dando tiempo de juego.

Regreso y expectativas de Griffin Conine

Chris fue genial, es un verdadero profesional, se manejó muy bien durante un período difícil aquí y le deseamos lo mejor".

Por otra parte, Conine se sometió a una cirugía de escisión del tendón de la corva izquierda a mediados de abril tras desgarrarse al intentar realizar una atrapada lanzándose de cabeza. Esta semana bateó de 10-4 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en tres juegos de rehabilitación con Triple-A Jacksonville.

"Creo que la última semana pasó rápido, más rápido de lo que pensábamos, pero por una buena razón", comentó Conine. "Dejé atrás el problema. Me he estado sintiendo realmente bien y la asignación [de rehabilitación] salió excelente.

Fue más corta de lo que pensé que sería, pero estamos listos para volver. El equipo está jugando un gran béisbol, así que estoy listo para estar de regreso aquí".

Antes de la lesión, Conine promediaba .273/.360/.591 con un doble, dos jonrones y dos robos en 11 juegos. El bateador zurdo le aporta a Miami otro bate de poder y sirve como una opción para las esquinas de los jardines y la primera base.

"Creo que hay una probabilidad muy alta de que juegue como titular ocasionalmente allí [en la primera base]", señaló McCullough. "También en los jardines y como bateador designado. En este momento, es un buen problema. Sin duda tenemos varios peloteros que están rindiendo bien y chocando la bola. [Heriberto Hernández] y [Esteury] Ruiz todavía merecen oportunidades. Esos muchachos han hecho muchas cosas buenas por nosotros, así que en este momento, recuperar a Griff es emocionante, porque definitivamente aporta algo a nuestro equipo. Nunca se tienen suficientes buenos jugadores que estén rindiendo; seguiremos alternándolos para mantener a todos involucrados".