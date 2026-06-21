Devers no quiso salir de juego para que entrara un emergente

Rafael Devers acaba de cumplir su primera temporada con los Gigantes. ( AFP )

Rafael Devers, primera base de los Gigantes de San Francisco, intentó enviar al corredor emergente Jonah Cox de vuelta al banquillo después de que el tres veces All-Star recibiera una base por bolas al inicio de la novena entrada en la derrota por 2-1 ante los Marlins de Miami.

Devers finalmente salió del juego, no sin antes causar cierta confusión en el campo.

"Nos hizo señas para indicarnos que estaba listo para correr", dijo el mánager de los Gigantes, Tony Vitello, después del partido, según NBCS. "Lo pusimos como bateador designado en el primer partido (de la serie el viernes) después del día de descanso, simplemente porque, debido a correr las bases, tenía algunas molestias en la pierna. Está listo para jugar. En parte también se debe a lo competitivo que es. Quería quedarse en el juego".

"No hay problemas"

Vitello agregó: "No vi adónde fue después, pero una vez que anunciamos la decisión, ya estaba tomada". El mánager, en su primer año al frente del equipo, también reconoció que no hay ningún problema entre él y Devers.

"Hablamos todos los días. Estamos bien", dijo Vitello. "Prefiero tener jugadores como (Logan Webb), a quienes hay que sacar del campo a la fuerza, en lugar de lo contrario".

Según los informes, Devers está en la lista de transferibles a pesar de que se le deben 211 millones de dólares entre 2027 y 2033, con 52,5 millones diferidos.

El jugador de 29 años solo lleva un año con los Giants tras un importante intercambio con los Boston Red Sox en junio de 2025.

San Francisco (31-46) tiene el tercer peor récord de la liga esta temporada.