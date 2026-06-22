Mánager de los Giants apaga el fuego tras el disgusto de Rafael Devers

Rafael Devers no ocultó su descontento en el loanDepot Park al ser sustituido en la novena entrada tras negociar una base por bolas.

El antesalista dominicano, que buscaba mantener a los Giants con vida en la derrota 2-1 ante los Marlins, reaccionó con evidentes gestos de negación hacia el dugout cuando vio salir al corredor emergente Jonah Cox.

La frustración del quisqueyano continuó al llegar a la banca, donde ignoró las palmadas de apoyo de sus compañeros de equipo.

El mánager Tony Vitello manejó la situación ante los medios y explicó los motivos detrás del cambio, vinculados a la condición física del jugador. "—Estaba haciéndonos señas de que se sentía bien para correr —dijo el mánager Tony Vitello—. Lo usamos como bateador designado en el primer juego después del día de descanso debido a las carreras por las bases.

Tiene una pequeña molestia en la pierna, pero está bien para jugar. Parte de eso influyó, y otra parte es que, competitivamente, él quería quedarse en el juego".

La dirección de San Francisco justificó el movimiento como una decisión puramente estratégica para maximizar las opciones de igualar el marcador en la última oportunidad ofensiva. "—Una vez que anunciamos el movimiento, el movimiento está hecho —explicó Vitello—. Así que simplemente estábamos haciendo lo que considerábamos nuestro mejor esfuerzo para ganar el partido.

Obviamente, te gustaría que Jonah pudiera regresar, ya sabes, él lanza relativamente rápido al plato, pero en una situación donde un doble puede anotar una carrera, estábamos apostando por nuestra mejor oportunidad de poder anotar".

Los números del cuerpo técnico respaldan la decisión de enviar al terreno a Cox, quien registra una velocidad de sprint de 28.8 pies por segundo y suma 27 bases robadas en Triple-A.

Ausencia de robos

Por el contrario, Devers promedia 26.2 pies por segundo en su carrera y no ha estafado almohadillas desde que llegó a la organización hace un año, lo que inclinó la balanza hacia el corredor emergente.

A pesar del evidente roce visual en el terreno de juego, Vitello descartó la necesidad de una reunión privada con la estrella dominicana para limar asperezas.

El timonel valoró el carácter de Devers y lo comparó con el lanzador Logan Webb, argumentando que prefiere contar con peloteros apasionados que detesten salir de la alineación titular en momentos de alta presión.

No obstante, el estratega de los Giants admitió que la maniobra conllevaba un peligro importante si el equipo lograba fabricar la anotación del empate en el noveno capítulo. "—Si empatamos el juego, sería una lástima no tener a tu primera base ahí afuera, y además a un bateador de élite —comentó Vitello", reconociendo el vacío defensivo y ofensivo que habría dejado la ausencia de Devers en entradas extras.

El cuerpo técnico concluyó reafirmando que la relación con el pelotero dominicano se mantiene intacta y que el incidente no pasará a mayores en el clubhouse de San Francisco. "—No tengo ningún problema con Rafi —dijo Vitello—. No es que Devers no pueda anotar con un doble, pero si empatamos 2-2, te gustaría tener en el campo a quienes consideras tus mejores jugadores.

En un mundo ideal, te gustaría ver a Cox robar una base en segunda... pero, como mínimo, si vas a caer, que sea luchando hasta el final con tu jugador más rápido en las bases".