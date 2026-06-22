Crow-Armstrong y Gilbert son escogidos jugadores de la semana

Logan Gilbert y Pete Crow-Armstrong fueron escogidos Jugadores de la Semana ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero central Pete Crow-Armstrong de los Chicago Cubs ha sido seleccionado de manera unánime como el Jugador de la Semana de la Liga Nacional, y el lanzador abridor Logan Gilbert de los Seattle Mariners ha sido nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana.

Los anuncios se realizaron este lunes en MLB Network.

Crow-Armstrong obtuvo su segundo reconocimiento en su carrera, después de haber ganado por primera vez el 8 de junio. Es el tercer premio para Chicago esta temporada, uniéndose Crow-Armstrong a su compañero Nico Hoerner (20 de abril).

Es la segunda temporada consecutiva en la que los Cubs tienen un jugador con múltiples premios (Seiya Suzuki el año pasado), y la primera vez que un jugador de los Cubs gana múltiples premios en un mismo mes desde Derrek Lee en mayo de 2005.

El jugador de 24 años bateó para .550 (11 hits en 20 turnos) con cuatro jonrones, siete carreras impulsadas, un doble, un triple, cuatro bases por bolas, cinco carreras anotadas, dos bases robadas, un porcentaje de slugging de 1.300 y un porcentaje de embasado de .600 en cinco juegos.

El oriundo de Sherman Oaks, California, lideró las Mayores en promedio de bateo, porcentaje de embasado, slugging, OPS (1.900) y bases totales (26); empató en el primer lugar en extrabases; y empató en el segundo puesto en jonrones y hits.

Gilbert en la Americana

Gilbert consiguió su segundo premio en su carrera tras haberlo ganado anteriormente el 10 de julio de 2023. Es el primer premio para Seattle desde que Cal Raleigh recibió el honor el 23 de junio del año pasado.

En dos aperturas, el lanzador de 29 años logró marca de 2-0 con efectividad de 1.35 (2 carreras limpias en 13.1 entradas), permitiendo cinco hits con tres bases por bolas, 18 ponches, un WHIP de 0.60, un promedio de bateo de oponentes de .116 y 12.15 ponches por cada 9.0 entradas.

El oriundo de Winter Park, Florida, lideró las Mayores en ponches y entradas lanzadas; empató en el liderato de victorias en Grandes Ligas y encabezó la Liga Americana; y se ubicó cuarto en las Mayores en promedio de bateo de oponentes.

La jugada de la semana

El jardinero de los Athletics, Colby Thomas, obtuvo su primer premio de Jugada de la Semana, marcando el undécimo galardón para los Athletics desde la creación del premio en 2019.

Los 11 premios de los Athletics están empatados con Toronto en el cuarto lugar entre todos los clubes, solo detrás de Baltimore (14); Atlanta (12); y Milwaukee (12). Es el primer premio para los A´s desde que Denzel Clarke recibió honores en cuatro semanas consecutivas el pasado junio.