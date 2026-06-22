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Elly De la Cruz
Elly De la Cruz

Elly de la Cruz regresará este martes con los Reds tras superar su lesión

El campocorto dominicano se perdió 19 juegos por una distensión en la corva, rompiendo una racha histórica de partidos consecutivos, pero ya está listo para volver a la acción.

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    Elly de la Cruz regresará este martes con los Reds tras superar su lesión
    Elly de la Cruz (AFP)

    Se espera que el campocorto de los Reds, Elly de la Cruz, sea reactivado de la lista de lesionados este martes tras perderse 19 partidos por una distensión en la corva derecha, según informó el mánager Terry Francona el lunes.

    De la Cruz —quien ha estado fuera de acción desde el 1 de junio— realizó práctica de bateo antes del primer juego de la serie del lunes por la noche contra los Brewers, líderes de la división.

    El dominicano tuvo tres aperturas de rehabilitación con la sucursal Triple-A en Louisville, bateando de 8-2 con un jonrón y dos carreras impulsadas.

    Tras conectar el cuadrangular en su primer juego de rehabilitación el viernes, "La Cocoa" le envió un mensaje de texto a Francona que decía: "Estaré ahí mañana", pero los Reds no quisieron apresurar las cosas.

    Impacto de su ausencia en los Reds

    De la Cruz abandonó el juego del 31 de mayo contra los Atlanta Braves debido a una tensión en la corva derecha, justo después de conectar un imparable en la quinta entrada.

    Con esto, se interrumpió su racha de 276 partidos consecutivos jugados, la sexta más larga para un jugador de los Reds en la era de la expansión (desde 1961). Su racha había comenzado el 30 de julio de 2024.

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    • Antes de ingresar a la lista de lesionados, De La Cruz bateaba para .280 con 12 jonrones.

    Cincinnati (37-39) viene de ganar dos de tres juegos ante los Yankees en Nueva York el pasado fin de semana, pero se mantiene en el último lugar de la División Central de la Liga Nacional.

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