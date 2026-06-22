Francisco Lindor jugará al menos un partido más en ligas menores antes de volver con los Mets

Francisco Lindor jugará al menos un partido más de rehabilitación en las ligas menores antes de que los Mets de Nueva York decidan activar a su campocorto de la lista de lesionados, luego de una ausencia de dos meses debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Cronología y estado actual de la lesión de Francisco Lindor

Lindor disputará su tercer juego de rehabilitación este martes, cuando aparezca en la alineación de Triple-A con Syracuse. El boricua dividió su actividad este fin de semana jugando para Doble-A en Binghamton y luego en Syracuse, bateando de 8-1 a la ofensiva mientras cubría las paradas cortas.

"Haremos una nueva evaluación después del juego y veremos qué sigue para él", declaró el mánager Carlos Mendoza antes de que los Mets abrieran una serie programada de cuatro juegos contra los Cubs de Chicago el lunes. Posteriormente, dicho encuentro fue pospuesto debido a la lluvia y se jugará como parte de una doble cartelera el miércoles.

Estaba previsto que Lindor tomara turnos al bate en un juego simulado sobre el terreno este lunes, pero la sesión se canceló debido a las fuertes lluvias. En su lugar, el pelotero realizó actividades de béisbol bajo techo.

"Veremos si necesita un día de descanso o si ya está listo para regresar", añadió Mendoza. "Solo tiene que superar el día de mañana y entonces tendremos esas conversaciones".

Lindor se lesionó la pantorrilla al anotar tras un doble de Francisco Álvarez contra los Twins de Minnesota el 22 de abril.

Impacto de la ausencia de Lindor en los Mets de Nueva York

Su lesión resultó ser más grave que la distensión en la pantorrilla derecha que dejó fuera a Juan Soto durante 15 juegos en abril, mes en el que los Mets sufrieron una racha de 12 derrotas consecutivas.

Antes de lesionarse, Lindor bateaba para .226 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas. Cabe recordar que el boricua se sometió a una cirugía de codo tras la temporada pasada y se perdió la mayor parte de los entrenamientos de primavera luego de otra operación en el hueso ganchoso de la mano izquierda.

Los Mets llegaron al lunes con un récord de 26-27 sin Lindor, quien se encuentra en la lista de lesionados por apenas la tercera vez en sus 12 años de carrera en las Grandes Ligas.

En su ausencia, Bo Bichette ha asumido la mayor parte de las aperturas en el campocorto, a pesar de haber sido firmado originalmente por un contrato de tres años y 126 millones de dólares para jugar en la tercera base.