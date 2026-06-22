Kyle Tucker abandona el juego de los Dodgers por espasmos en la espalda baja

El jardinero de los Los Ángeles Dodgers, Kyle Tucker, fue retirado del juego de este lunes contra los Minnesota Twins en la segunda entrada debido a espasmos en la espalda baja.

Tucker negoció una base por bolas con un out en el segundo episodio y corrió a un ritmo leve hacia la segunda base tras un sencillo de Tommy Edman al jardín derecho. Justo después, Tucker fue reemplazado por el corredor emergente Alex Call.

El guardabosques permaneció en el dugout, de pie junto a la baranda, antes de dirigirse al camerino una vez que terminó la entrada.

Estado actual y desempeño de los Dodgers

Tras firmar un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares con Los Ángeles en enero, Tucker ha visto acción en 75 de los 79 juegos de los Dodgers en esta temporada. Sin embargo, apenas batea para .234 con seis jonrones y cuatro carreras impulsadas.

Ese promedio de .234 es el más bajo de su carrera desde que bateó .141 en 28 juegos como novato con Houston en 2018. Cabe destacar que ha conectado al menos 22 cuadrangulares en cada una de las últimas cinco temporadas.

Los Dodgers también retiraron al receptor Dalton Rushing en la parte baja del tercer inning para descartar una conmoción cerebral. Los Ángeles ya se encontraba sin los servicios del receptor Will Smith, quien está en la lista de lesionados de 10 días por una inflamación en el cuello.